La Juventus pensava di avere in pugno Jean-Clair Todibo, diciannovenne difensore francese che dopo aver rifiutato una proposta del Napoli aveva garantito che avrebbe firmato per i bianconeri, ma nel calciomercato non ci sono certezze fin quando non viene messo nero su bianco. La firma Todibo non l’ha apposta e la promessa non l’ha mantenuta, perché il baby francese giocherà con il Barcellona.

Todibo era in parola con la Juventus

Di Todibo si parla benissimo e da parecchio tempo, questo ragazzo è diventato rapidamente un obiettivo di mercato di tante squadre importanti, allettate, oltre che dal suo talento, dalla sua giovane età e dal fatto che è in scadenza di contratto con il Tolosa. Il Napoli si era mosso per primo, ma la Juve aveva fatto un’offerta migliore al calciatore, che lo scorso dicembre all’uomo mercato dei Campioni d’Italia, Paratici, aveva detto che avrebbe firmato per la Juve, e per nessun altra squadra italiana. La Juventus voleva prenderlo subito, avrebbe dovuto versare un indennizzo al Tolosa ma riteneva fosse già pronto. Todibo doveva essere il primo e forse unico colpo di gennaio, ma tra Natale e Capodanno c’è stato un clamoroso colpo di scena. Niente Juventus per Todibo, che firmerà per il Barcellona.

L’offerta del Barcellona a Jean-Clair Todibo

19 anni compiuti il 30 dicembre Todibo tra Natale e Capodanno ha ricevuto una super proposta dal Barcellona che ha sfruttato l’appeal di Eric Abidal, ex calciatore dei catalani e della nazionale francese. Il dirigente ha incontrato Todibo e ha parlato anche con i suoi genitori e pure con il suo procuratore. L’offerta è stata notevole, anche se già la proposta del Barcellona valeva tantissimo. Sul tavolo Abidal ha messo un contratto di 5 anni, un ruolo da protagonista (Piqué ha superato la trentina, Lenglet non è un top player) e importanti commissioni. Così Todibo ha cambiato idea e ha deciso che il suo futuro sarà al Barcellona.