Sbagliare un calcio di rigore e ritrovarsi messo fuori squadra, licenziato, in mezzo a una strada. E' successo a Bendrix Barra, centrocampista dell'Independiente, che ha commesso l'errore fatale dal dischetto e s'è visto ‘cacciato' dal presidente, Eriberto Gamarra. Possibile che si arrivi a tal punto di esasperazione? Sì e la ragione che c'è dietro un gesto del genere non fa riferimento solo al carattere volubile del massimo dirigente ma soprattutto alla rabbia per come il calciatore ha scelto di tirare.

Cosa è successo. L'episodio è accaduto durante la partita di ritorno di Copa Sudamericana tra La Equidad e l’Independiente: 0-0 il risultato finale, come all'andata, e qualificazione che resta in bilico. A decidere il passaggio del turno saranno i tiri dal dischetto. Tocca a Bendrix Parra, la tensione è alle stelle e battere un rigore in quei frangenti può essere durissimo e difficile. In pochi attimi deve decidere dove indirizzare la palla e gli viene la pazza idea di sorprendere il portiere facendo il ‘cucchiaio' alla Panenka. Sistema la sfera all'altezza degli undici metri, si traveste da Totti e tira… ma gli va male. Potenza e traiettoria non ingannano l'estremo difensore: null'altro deve fare che restare fermo sulla linea per raccogliere tra la braccia il pallone.

E' stato allora che il presidente ha perso la pazienza: "Noi della dirigenza abbiamo preso la decisione di licenziare Parra per il modo in cui ha tirato il rigore – come riportato dal giornale spagnolo As -. La rescissione del contratto è stata una decisione molto dolorosa e difficile ma abbiamo dovuto farlo. Se avessimo superato il turno, ogni giocatore sarebbe stato ricompensato so un bonus consistente. Trenta milioni di guarani (circa 4.800 dollari)".