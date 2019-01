La Coppa Italia è entrato nella fase calda e la gara tra Fiorentina e Roma sarà il secondo quarto di finale che si giocherà, in ordine di tempo, dopo Milan-Napoli di ieri sera, che ha visto i rossoneri trionfare per 2-0. La vincente della sfida dell'Artemio Franchi affronterà la vincente tra Atalanta e Juventus, che si disputerà sempre oggi ma alle ore 20:45. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla sofferta vittoria in casa del Chievo Verona, in una delle partite più emozionanti dell’anno; mentre la formazione di Eusebio Di Francesco si è fatta rimontare tre goal di vantaggio in casa dell'Atalanta e ha portato via un punto dopo aver cullato dolci sogni di vittoria in quel di Bergamo. Le due compagini, che hanno proprio nella vittoria finale del torneo uno degli obiettivi principali della loro stagione, si presentano all’appuntamento con sensazioni diverse ma eguale determinazione. Il percorso delle due squadre per giungere ai quarti: la Fiorentina ha battuto il Torino in trasferta grazie ad una doppietta di Federico Chiesa mentre la Roma ha sconfitto senza problemi la Virtus Entella, squadra di Serie C, con un netto 4-0. Non ci sono squalificati per questa partita da ambo le fazioni.

Dove si gioca e come vedere la gara in tv

Fiorentina-Roma si giocherà mercoledì 30 gennaio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con il fischio d’inizio della sfida fissato alle ore 18:15. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro, come tutta la Coppa Italia, su Rai 2, con collegamento a partire dalle ore 18:00. Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.