Il penultimo quarto di finale della Coppa Italia 2018/2019 si giocherà a Bergamo e vedrò l'Atalanta affrontare la corazzata Juventus. Le due squadre si ritrovano dopo un mese dallo spettacolare 2-2 del giorno di Santo Stefano, quando i bergamaschi misero in seria difficoltà i bianconeri e solo una rete di Cristiano Ronaldo evitò la sconfitta. Le squadre di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri si ritrovano in una sfida che si presenta entusiasmante: la Dea è reduce dall’incredibile 3-3 in rimonta contro la Roma e vorrebbero provare a fermare i bianconeri, che sono stati capaci di ribaltare la gara in casa della Lazio dopo una delle prestazioni meno brillanti del campionato.

Entrambi i club sono entrati nella manifestazione agli ottavi di finale: l'Atalanta ha battuto il Cagliari 2-0 e la Juve hanno avuto la meglio sul Bologna con lo stesso risultato. Gasperini apporterà qualche cambio rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la Roma ma l'attacco dovrebbe restare lo stesso (Ilicic-Papà-Zapata) mentre Allegri ritroverà Pjanic in regia e Cancelo dal 1′.

Dove si gioca e come vederla in tv

Atalanta-Juventus si gioca mercoledì 30 gennaio alle 20:45 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà una gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al fischio finale. La gara sarà trasmessa su Rai Uno, con collegamento a partire dalle ore 20:30. Il match sarà fruibile anche in streaming tramite la piattaforma Rai Play, senza bisogno di alcuna registrazione

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; De Roon, Freuler, Hateboer, Castagne; Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri