Un acceso tifoso del Milan finirà a processo per stalking per aver letteralmente perseguitato un ristoratore. Il motivo è legato al tecnico della Juventus Allegri, che questo signore di Mantova apprezza in modo impressionante. Anni fa in una serie di discussioni questo 62enne ha litigato pesantemente con il proprietario di un ristorante, che dopo aver ricevuto, negli ultimi anni, decine di messaggi e poi di mail ha deciso di denunciare per stalking questo accanito sostenitore dell’allenatore livornese.

Quando inizia la discussione per Allegri

Il Milan ha vinto lo scudetto nell’ultimo volta nella stagione 2010-2011, in panchina c’era Allegri, in attacco Ibra. L’avventura rossonera si chiuse con un esonero, arrivato nel gennaio del 2014, dopo un incredibile Sassuolo-Milan, finito 4-3. In un locale di Mantova, dopo quella partita, alcuni tifosi rossoneri chiacchierano di calcio e discutono animatamente, come si fa spesso quando si parla di ‘pallone’. C’era chi difendeva la società, chi la attaccava, chi prendeva le parti dell’allenatore, chi invece lo attaccava. L’uomo che a gennaio andrà a processo invece faceva parte dei difensori di Allegri e se la prese soprattutto con un ristoratore.

Stalking per Allegri

Il tecnico dopo l’addio al Milan riparte dalla Juventus e fa filotto: quattro scudetti e quattro Coppe Italia in quattro stagioni, in mezzo pure due finali di Champions League. Quel signore, il difensore di Allegri, ne fa un fatto personale e, come scritto da ‘La Gazzetta di Mantova’, inizia a inviare messaggi a quel ristoratore, più vince la Juve e più continua a scrivere a quell’uomo, attacca pure dei post-it alle vetrine del locale, poi mette anche dei bigliettini sotto la porta di casa del ristoratore e gli scrive anche cose molto pesanti via mail. Il ristoratore prova a chiuderla amabilmente, chiede l’aiuto dei colleghi di quel tifoso, che fa il messo comunale, ma l’andazzo non cambia e così inevitabile scatta la denuncia. Il 62enne dovrà rispondere di molestie telefoniche e stalking.