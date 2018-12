Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha detto che la 19a giornata di Serie A, in programma sabato 29 dicembre, potrebbe essere rimandata a data da destinarsi: "Questa è una riflessione da fare". Dopo la morte di Daniele Belardinelli, tifoso dell'Inter di trentacinque anni, il numero uno della Federcalcio non esclude che il turno che dovrebbe chiudere il 2018 del calcio italiano potrebbe non giocarsi.