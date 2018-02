Continua la nostra panoramica nei settori giovanili italiani alla scoperta di quelli che si spera saranno i campioni del domani. Questa volta ad attirare la nostra attenzione è stato un ragazzo del vivaio bianconero, arrivato durante l’ultima sessione di calciomercato invernale dal Pescara. Il suo nome è Ferdinando Del Sole, esterno offensivo classe 1998, che dopo aver fatto molto bene in Serie B con gli abruzzesi nella prima parte di stagione ha subito impressionato tutti al suo arrivo a Torino. Andiamo adesso a scoprire insieme alcune curiosità sulla giovane ala bianconera.

‘Nando’: il tifoso del Napoli che gioca alla Juventus.

Che Zeman sapesse valorizzare i giovani, non era certo un mistero, ma che riuscisse a valorizzare l’ennesimo talento campano dopo Insigne e Immobile, sempre a Pescara, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Già, perchè Ferdinando Del Sole rappresenta ormai una vera certezza del futuro del calcio italiano. Il giovane ‘Nando’ è nato a Napoli nel quartiere Barra il 17 gennaio del 1998 ed è, neanche a dirlo, un grande tifoso azzurro, legatissimo alla squadra della sua città. In campo, Del Sole è un esterno offensivo che dà il meglio di sè schierato a destra dove è libero di rientrare sul piede mancino per cercare la conclusione o trovare in area i compagni. In prestito al Pescara dalla Juventus, la società bianconera sembra avere in casa già il suo prossimo top player da aggregare alla prima squadra di fenomeni nell’immediato futuro in un ruolo perfetto nel nuovo 4-3-3 di Allegri. In quella posizione oggi ci sono Bernardeschi, Cuadrado e Douglas Costa.

in foto: La scheda anagrafica di Del Sole (fonte Transfermarkt)

Per tutti è già il nuovo Bernardeschi.

Neanche il tempo di farlo ambientare e consacrare nella Juventus e nel calcio italiano che già qualcuno ha trovato il successore di Bernardeschi. Chi è? Proprio il giovane Ferdinando. Per le sue caratteristiche Del Sole è già stato spesso accostato proprio all’ex viola che ora potrebbe ritrovarsi come compagno alla Juventus. Mingherlino fisicamente e basso di statura, Del Sole mostra una grande velocità nel breve, sua dote principale. Ma oltre a questo, Del Sole ha anche un'ottima tecnica di base e una buona facilità di tiro che gli permette di essere spesso decisivo anche su calcio piazzato. La Juventus pur di assicurarselo ha battuto la concorrenza del Napoli con i bianconeri che hanno versato al Pescara 1,5 milioni di euro dando la possibilità agli abruzzesi anche di ricevere il 50% di un'eventuale futura rivendita.

Esordio rinviato? Niente paura, arriva la prima convocazione.

Nando Del Sole sta vivendo il suo sogno: dopo un buon inizio di stagione col Pescara fatto di 16 presenze e 2 gol in Abruzzo, infatti, il ragazzo è stato richiamato alla base, in quella Juventus che tanto fece la scorsa estate per averlo nel club delle sue promesse. E se per alcuni il suo rientro in Piemonte può essere visto come un passo indietro nella crescita del giovane ‘98, per aver rinunciato alla propedeutica Cadetteria per la Primavera bianconera, si sbaglia. Del Sole, infatti, da osservato speciale di Max Allegri, che lo conosce bene anche sotto il punto di vista caratteriale essendo il partenopeo fidanzato con una amica della figlia del mister, è andato subito in panchina allo Stadium domenica contro il Sassuolo. Partita facile, 7-0 il risultato, e Del Sole ha vissuto una giornata indimenticabile. Complici gli infortuni di Dybala, Cuadrado e Douglas Costa è arrivata la convocazione e magari chissà, presto, pure il suo esordio.

Da mezzala a esterno offensivo nel segno di Zeman.

Il classe ‘98 non ha il suo punto di forza nel fisico, ma le sue doti principali sono la rapidità nello stretto che gli consente di saltare il diretto avversario con continuità, la capacità di leggere i movimenti dei compagni e servirli per metterli in condizione di battere a rete e, soprattutto, il suo mancino con il quale è abilissimo a calciare le punizioni. Ferdinando ha qualità tecniche da vendere, e vede benissimo la porta. Non è un caso dunque che al suo arrivo nelle giovanili del Pescara veniva impiegato principalmente come mezzala, è stato infatti con l’approdo in Primavera che viene spostato più avanti, vale a dire nella posizione di trequartista, quella che sembra la più congeniale al suo modo di esprimere calcio. Ma il classico 4-3-3 di Zeman non prevede trequartisti e così il tecnico boemo gli cuce addosso il ruolo di esterno offensivo di destra per permettergli di rientrare sul mancino e valorizzare il suo preciso mancino e la sua grande abilità nelle conclusioni verso la porta.

Valore di mercato in crescita, Del Sole a quota 1 milione di euro.

Del Sole è di sicuro un prospetto su cui la Juventus intende fortemente puntare per la costruzione della ‘Vecchia Signora’ che verrà. Il costo dell’operazione, 1,5 milioni di euro, ma anche la fiducia nelle potenzialità del ragazzo ne sono la testimonianza più vivida e reale. Eppure, volendo andare al di là degli aspetti tecnici, il napoletano è una autentica risorsa economica con l’esterno mancino in grado, nel giro di un solo anno, di accrescere il suo valore di mercato dai 200mila euro del gennaio 2017 all’attuale milione di euro, una cifra, al momento, che lo porta ad essere nella top 5, sempre per ‘market price’, dell’intero torneo Primavera.