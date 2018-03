Per Jesse Lingard non è certo un bel momento, sia da un punto di vista personale che professionale. Il giocatore del Manchester United di Mourinho è stato eliminato ad Old Trafford dal Siviglia di Montella in Champions League perdendo in casa 2-1 dopo aver pareggiato il match d'andata in Spagna. E nella vita privata è stata ufficializzata la notizia della sua separazione con la fidanzata Jena Frumes. Il tutto, ovviamente, via social anche se poi i relativi post sono stati prontamente cancellati.

La bella e affascinante modella Jena Frumes, 24 anni, ha infatti annunciato la sua separazione direttamente su Twitter all'inizio di questa settimana scrivendo un messaggio inequivocabile nei confronti del giocatore dell'United: ‘Almeno posso dire che ci ho provato al massimo e mi è piaciuto il viaggio. Ti auguro il meglio"

Un post che è giunto dopo le voci insistenti della settimana scorsa quando è stata diffusa la notizia che l'attaccante del Manchester United, Jesse Lingard e la modella Jena Frumes si erano divisi, mettendo in disarmo i loro milioni di seguaci sui Social. La coppia era insieme da più di un anno, per la precisione da 15 mesi e fino a qualche giorno fa tutto sembrava procedere per il meglio.

Tuttavia, poco dopo che Lingard aveva aiutato il Manchester United di Mour ad una vittoria decisiva in Premier League sui rivali del Liverpool lo scorso fine settimana, Jena ha scritto il messaggio su Twitter per annunciare la loro divisione, prima che il Tweet stesso venisse eliminato successivamente.

Il reale motivo della loro separazione rimane sconosciuto ma circolano ovviamente rumors di un presunto coinvolgimento di Lingard con un'altra donna. Il rapporto sembrava però solido con la bella Jena che aveva persino posato per i servizi fotografici per le magliette del Manchester United con il nome del suo uomo stampato sul retro. Ma poco più di due settimane fa, Frumes sembrava essersi imbattuta nel suo ex fidanzato, dopo aver pubblicato su Instagram un video di un regalo che aveva comprato per lui, oltre che per se stessa. E non dev'essere stato un faccia a faccia piacevole, visti i risultati attuali.