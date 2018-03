Lennart Thy, centrocampista tedesco classe 1992, non potrà scendere in campo nella prossima sfida di campionato contro il Psv, nell'Eredivisie olandese. Il VVV-Velno lo ha comunicato con una nota ufficiale. E fin qui, tutto normale. Ma ciò che è assolutamente fuori da ogni classico schema sono le motivazioni per cui il giocatore sarà assente: si dovrà presentare in clinica per donare il suo sangue ad un malato di leucemia.

La scelta, sette anni fa

Il tutto perché sette anni fa, il centrocampista del Velno aveva aderito alla campagna per aiutare i malati, facendosi prelevare un campione sanguigno e metterlo a disposizione a chi ne avesse avuto necessità con il controllo del suo DNA. E davanti alla chiamata per una possibile donazione, Thy ha risposto positivamente.

La forma di trattamento in atto è utilizzata per provare a guarire i pazienti con leucemia acuta. Il VVV-Venlo ha ovviamente concordato con la richiesta di Thy di collaborare a questo processo speciale. La possibilità di una corrispondenza del DNA è estremamente ridotta e crea una situazione eccezionale.

Questo il comunicato della società olandese che ha permesso ovviamente al giocatore di giocare la personale partita lontano dal pallone e dai campi di calcio. La donazione infatti ha richiesto la presenza immediata di Thy che non ha potuto nemmeno allenarsi mettendosi a disposizione degli ultimi esami per il trattamento.

Nessuna gara, la partita più importante è altrove

Una storia che stride con quanto si sente ogni giorno sui campi d calcio in tutto il Mondo e che riconduce il mondo del pallone e i suoi protagonisti su un piano prettamente più umano. In cui non si può non applaudire sia al giocatore sia al suo club che rinuncerà – malgrado sia in corsa per una piazza per l'Europa – ad un elemento fondamentale che fino ad oggi ha realizzato 7 gol e 5 assist.