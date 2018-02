Il conto alla rovescia è già iniziato. Mercoledì prossimo si giocherà il primo atto degli ottavi di finale di Champions. Il Paris Saint-Germain si troverà di fronte i campioni in carica del Real Madrid. E CR7 che voci di mercato fino a qualche settimana fa volevano diretto nella prossima estate ai piedi della Tour Eiffel in uno scambio clamoroso con Neymar. Il brasiliano al Santiago Bernabeu, il portoghese in Francia: entrambi con la benedizione dei petrol-dollari e del presidente Perez, deciso a rifondare l'attacco dei blancos. Tutte chiacchiere e distintivo che il ritorno alle competizioni e la chiusura della sessione invernale hanno spazzato via.

Big match. Meno di una settimana e la musichetta della Coppa accompagnerà gli incontri in tabellone: da un lato Cavani, O Ney e (forse) Mbappé (ma il talento ex Monaco è ancora in riabilitazione dopo il colpo alla testa subito quasi un mese fa); dall'altro quel tridente che a fine stagione potrebbe perdere pezzi pregiati (Bale e Benzema) e conservare il cinque volte Pallone d'Oro (mai dire mai); da un lato Zidane, che non è più saldo al timone delle merengues; dall'altro Emery che mai lo è stato veramente al Psg e con l'arrivo dell'ex Barça la situazione è andata peggiorando. Comunque vada, lo spettacolo è assicurato e per le difese ci sarà un gran lavoro da fare.

La Pulce o CR7, chi è più difficile da marcare? Ne sa qualcosa Thiago Silva, quando a Le10Sport chiedono al capitano e al difensore centrale un parere su Cristiano Ronaldo la replica strappa un sorriso ai detrattori del portoghese e getta un po' di benzina sul fuoco dell'attesa per il confronto diretto. Più difficile marcare Messi oppure la stella del Real Madrid? La risposta dell'ex milanista è netta, come entrare in tackle sull'attaccante lanciato a rete: prendi la palla o le gambe, salvi il match o vai fuori. In questo caso il centrale della Seleçao se la cava in calcio d'angolo…