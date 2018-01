Carlitos Tevez ha firmato recentemente per la terza volta per il Boca Juniors. Il classico ritorno a casa. L’argentino ha lasciato il campionato cinese e il ricchissimo contratto firmato con lo Shanghai Shenhua per ritornare con la sua squadra del cuore. Al cuore ha pensato molto poco nella sua esperienza cinese Tevez, che aveva firmato un contratto ricchissimo con lo Shanghai. In un’intervista l’ex juventino è stato molto sincero e ha detto un paio di frasi che avranno sicuramente fatto infuriare i tifosi e i dirigenti dello Shenhua.

Una vacanza da 20 milioni per Carlitos.

A Tyc Sports Carlitos, che è stato già presentato dalla sua nuova (vecchia) squadra (naturalmente ha scelto il numero 32), ha detto che le critiche che gli sono state fatte sono più che giustificate. In Cina non si è ambientato. Tevez molto semplicemente ha dichiarato che a Shanghai ha effettuato sette mesi di vacanza, che gli hanno fruttato la bellezza di 20 milioni di euro netti. Una vacanza senz’altro ben pagata

Sono stato in vacanza per sette mesi in Cina. Le critiche dell’allenatore e del presidente dello Shanghai erano giuste, non sapevo cosa stavo facendo lì. So che ci sono persone infastidite dal modo in cui me ne ne sono andato, ma è normale. Non era in grado di dare il 100%, qualunque cosa avessi fatto avrebbe fatto male ai tifosi. Ora i sostenitori del Boca mi vedranno con la loro maglia e saranno felici.

L’ennesimo ritorno di Tevez.

Carlitos Tevez, che in carriera ha giocato anche in Brasile, Premier League e Serie A, negli ultimi giorni del 2016 accettò la ricca proposta dello Shanghai Shenhua, che gli offrì 40 milioni a stagione, e lasciò il Boca, ci furono anche delle grosse polemiche in Argentina, ma di fronte a un’offerta come quella dire di no era impossibile. Ora l’addio. Tevez si è svincolato dallo Shanghai e per la terza volta è tornato al Boca.