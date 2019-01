Quella del #TenYearChallenge è la tendenza del momento sui social network e, come spesso ripetiamo, anche il calcio non si sottrae più da queste dinamiche. L'ultima sfida lanciata è quella di pubblicare una propria foto risalente a 10 anni prima e facendo ironia sulle differenze tra passato e presente. A questo confronto temporale ha partecipato anche il Borussia Dortmund ma non lo ha fatto per se stesso: il club giallonero ne ha approfittato per mettere nel mirino gli avversari del Lipsia basandosi sulla storia del club.

Sull'account Twitter in inglese il Dortmund ha ben pensato di riscaldare i giorni prima della partita postando il logo del Lipsia oggi e 10 anni fa ma per quanto riguardo il 2009, lo spazio della foto è vuoto perché il RasenBallsport Leipzig ha disputato la sua prima partita ufficiale il 10 luglio del 2009, dopo essere stato fondato a maggio 2009 su iniziativa della Red Bull, e partendo dalla OFV-Oberliga Süd, la quinta serie del calcio tedesco. Il club della Sassonia nell'arco di sette anni ha conquistato l'approdo in Bundesliga, seguito dalle qualificazioni per Europa League e Champions League. Oggi il Lipsia staziona sempre nella parte alta della Bundesliga e guarda alla partita di sabato contro il Borussia come uno scontro diretto, con vista sul secondo posto occupato dal Bayern Monaco con 36 punti: i Tori Rossi di Ralf Rangnick sono al quarto posto a quota 31 punti mentre i gialloneri di Lucien Favre sono primi in classifica con 42 punti. Un big match nel vero senso della parola. Intanto, in attesa della risposta su Twitter, la vigilia della sfida della Red Bull Arena di Lipsia è stata scaldata con questo sfottò che, tutto sommato, è stato accolto sul web dai tifosi con diversi commenti positivi.