Non è un bel periodo per il Chievo Verona: oltre al brutto rendimento in campo stamane a Veronello so è verificato un episodio deplorevole proprio mentre la squadra era in campo pronta a cominciare la rifinitura a porte chiuse prima della partita di domani col Crotone. Attorno alle ore 11.15 una decina di facinorosi, staccati dal tifo organizzato del club veronese, ha chiesto di entrare nel recinto di gioco e parlare coi giocatori. Subito è stato chiamato il team manager Marco Pacione, ex attaccante di Verona, Juventus e Atalanta, messo al corrente della situazione dal responsabile della sicurezza, e intervenuto subito dopo insieme a Gennaro Sardo. Il dirigente si è ritrovato al centro di una discussione accesa, finché uno dei ragazzi del gruppo ha colpito Pacione con uno schiaffo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bardolino, rimasti a Veronello fino alle 13.40. Un episodio brutto e triste che, di certo, non aiuterà la squadra a migliorare ma crea altro

D'Anna: In dubbio Bani e Depaoli. Davanti in tre…

Durante la conferenza stampa di mister D'Anna, alla vigilia del match contro il Crotone, si è parlato degli uomini a disposizione e di quanto sarà importante l'apporto del pubblico: