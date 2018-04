Cinque punti di sutura per un sediolino che lo ha centrato alla testa. Pazzesco, ma tremendamente reale, quanto accaduto in Turchia in occasione della semifinale di ritorno della Coppa nazionale tra Fenerbahçe e Besiktas. Il tecnico, Senol Gunes, è stato colpito da un oggetto piovuto dagli spalti e successivamente identificato come lo scranno di plastica che qualche facinoroso aveva divelto per lanciarlo in campo.

E' finito così il derby di Istanbul, interrotto per i disordini e le violenze che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro definitivamente al 59°. Dieci minuti prima, l'arbitro aveva fermato il gioco per le intemperanze all'interno dello stadio ma aveva scelto di proseguire dietro rassicurazione dei protagonisti. Ma è stato tutto inutile. L'episodio più grave è capitato con il ferimento dell'allenatore del Besiktas, successivamente trasportato all'ospedale per ulteriori accertamenti a causa del trauma subito.

Cosa accadrà adesso? Intanto, il Besiktas ha fatto sapere che le condizioni del tecnico non destano preoccupazione ma deve restare sotto osservazione come previsto dalla prassi ospedaliera. Stordito per la botta ricevuta, Gunes s'era accasciato al suolo prima di essere soccorso e poi portato nello spogliatoio. Lì, caricato su una barella dallo staff medico presente all'interno dell'impianto, è stato ricoverato a scopo precauzionale.

Quando si rigiocherà il match? La gara, ferma sullo 0-0 al momento dello scoppio dei tumulti, con ogni probabilità sarà recuperata mercoledì prossimo: è questa la data plausibile come indicata al momento dalla stampa turca ma di più se ne saprà nei prossimi giorni. Un aspetto secondario rispetto alla gravità di quanto accaduto.