Lo scorso 15 dicembre un ospedale di Lagos, in Nigeria, ha ospitato un incontro tra alcuni atleti professionisti nigeriani e circa 250 giovani sportivi: l'evento era organizzato da Footballers Connect, e serviva per dare ai futuri talenti del paese, la possibilità di imparare dalle esperienze di chi ha trovato il successo nel modo dello sport. Tra gli ex-atleti erano presenti i calciatori Julius Efosa Aghahowa, Alex Akande, Joseph Dosu e l’ex Inter Taribo West. Durante l’evento, le parole del difensore nigeriano sono quelle che hanno colpito di più la platea e hanno messo in guardia i giovani riguardo alla parte burocratica dell’industria:

All'Auxerre giocavo praticamente a gratis, ho firmato un contratto di cinque anni con il club francese senza averne nemmeno letto i contenuti. Dopo il terzo anno sono stato contattato da Arsenal, Juve, Glasgow Rangers, Siviglia e Betis. Quando sono andato dal mio allenatore per esprimere la mia volontà di lasciare la squadra, mi ha fatto sedere e mi ha mostrato il contratto che avevo firmato. In quel momento ho scoperto che gli altri difensori stavano guadagnando cifre intorno ai 120 mila franchi, mentre io ne guadagnavo appena 3 mila. Quel giorno avrei dato fuoco all'Auxerre, ho subito chiamato il mio manager che era in Senegal a fare baldoria.

West si è trasferito in Europa nel 1993 per giocare nel club francese con cui vinse due coppe nazionali e il campionato nella stagione del 1995/96 e ha raccontato un altro episodio, verificatosi quando scoprì che Arsenal, Juventus, Glasgow, Siviglia e Inter erano interessati a lui e come finì la storia del suo trasferimento a Milano: "Il mio manager ha fatto alcune telefonate e la prossima destinazione era l’Inter. Tuttavia anche questa volta, ho firmato il contratto senza leggerlo".

L'ex difensore della Nigeria che ha vinto oro olimpico del '96 ad Atlanta ha tenuto a raccontare questa vicenda perché sapeva bene che quei ragazzini, come lui, avrebbero fatto di tutto per giocare in Europa senza sapere a cosa sarebbero andati incontro: