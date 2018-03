Igli Tare è uno degli uomini di punta della Lazio, che sta facendo benissimo sia in campionato che in Europa League, e ha vinto il premio come "miglior direttore sportivo del 2017" di SportItalia. Il dirigente del club biancoceleste ai microfoni dell'emittente ha fatto un po' il punto sulla situazione mercato tra i suoi pezzo pregiati e fa una rivelazione importante su Lucas Leiva. Sicuramente il tema che tiene banco in casa Lazio in questo momento è il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, che sembra aver raggiunto la maturità giusta per provare a fare il salto qualità definitivo nella sua carriera. Tare si è espresso così sul giovane talento serbo:

L’abbiamo pagato 6 milioni più 7,5, strappandolo alla Fiorentina. Non so quanto può valere, di sicuro più di 80 milioni. La Lazio non vuole venderlo e la scorsa estate abbiamo rifiutato offerte intorno ai 150 milioni di euro. Al momento posso dire che ci sono degli interessamenti ma non sono arrivate offerte. Real? Nessun contatto.

Su de Vrij: Inter? Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata

Igli Tare ha parlato della situazione che riguarda Stefan de Vrij e della sua decisione di non rinnovare il contratto con i biancocelesti:

de Vrij all'Inter? Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, l'abbiamo scoperto per canali diversi. I rapporti sono ottimi anche se a certi livelli le cose si fanno in altro modo. Gabbiadini mi piace molto, è un attaccante che ho cercato di portare alla Lazio anche qualche anno fa quando giocava al Cittadella. Lui è Immobile compatibili? Penso di sì. Può giocare in vari ruoli ma in questo momento non c'è nessuna possibilità.

Tare: Lucas? Uno dei migliori. Inzaghi resta

Il direttore sportivo ha parlato dell'acquisto di Lucas Leiva della scorsa estate in maniera molto positiva, visto come il brasiliano è entrato nei meccanismi della squadra e per le prestazioni che sta mettendo in campo: "Uno dei miei più grandi acquisti". Infine una battuta sul tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: "È della Lazio per almeno altre due stagioni, prima che vada via passerà tanto tempo".