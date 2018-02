Lionel Messi è il simbolo del calcio argentino del nuovo millennio e le finali perse con l'Albiceleste al Mondiale in Brasile e in Copa America hanno segnato parecchio il suo percorso con la Seleccion: la sconfitta con il Cile nell'ultimo atto del torneo continentale del Centenario lo aveva talmente turbato che decise di dare l'addio alla nazionale ma qualche tempo dopo ha cambiato idea ed è risultato il più decisivo nelle qualificazioni per i Mondiali del 2018 in Russia.

La manifestazione intercontinentale che avrà inizio il prossimo 14 giugno potrebbe essere una delle ultime in cui la Pulce di Rosario può provare a vincere un trofeo con la nazionale, visto che finora è uscito trionfante solo campionato mondiale Under-20 del 2005 e alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Nonostante il roaster di Jorge Sampaoli composto da tanti calciatori molto forti, è lui l'uomo su cui sono riposte le maggiori speranze e ad ammetterlo è Claudio Tapia, numero uno del calcio argentino.

Tapia: Ho chiesto a Messi di giocare meno con il Barça.

Spero che tutti i giocatori arrivino al livello di forma di adesso. Sergio Aguero sta benissimo e Lionel Messi è su alti livelli. Questo è importante per i dirigenti e lo staff tecnico. Ho parlato con Messi per chiedergli di giocare meno con il Barcellona.

Sono queste le parole di Claudio Tapia, presidente dell'Argentina Football Association, a pochi giorni dall'incontro in Russia per risolvere alcune questioni in sospeso prima della manifestazione. Il numero uno del calcio Albiceleste, nella stessa intervista a TYC, ha detto di aver ricevuto un'offerta la settimana scorsa per giocare un'amichevole contro la Catalogna a Barcellona il 4 giugno: "Jorge (Sampaoli) mi ha detto che potrebbe esser buona per noi ma ancora non abbiamo chiuso nessun accordo".

Maradona: L'Argentina dipende al 60% da Messi.

Oltre al solito attacco a Mauro Icardi e Lucas Biglia, nell'intervista al quotidiano argentino El Popular Diego Armando Maradona si è soffermato sulla dipendenza dell'Argentina dallo stato di forma della Pulce