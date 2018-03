I tifosi del Milan ricorderanno senza dubbio Taye Taiwo, terzino sinistro nigeriano che arrivò in Serie A nel 2011, ma che in rossonero non è riuscito però a brillare. Dopo l’esperienza milanista la carriera del nigeriano va un po’ in picchiata. Negli ultimi mesi è stato a spasso, ma adesso Taiwo ha trovato una squadra. L’ex rossonero giocherà con il RoPs, la squadra di Rovaniemi, la città di Babbo Natale.

Dal Milan alla Finlandia la carriera di Taiwo

Una avvio di carriera folgorante per Taiwo, che brilla al Mondiale Under 20 del 2005, in cui emerge un giovanissimo Leo Messi. Scala rapidamente i piani del grande calcio. Nel 2010 vince la Ligue 1 con il Marsiglia, in panchina c’è Deschamps. Dopo sei anni e mezzo lascia il club francese e passa al Milan. Allegri non gli concede molto spazio, gioca quattro partite. Milano resta nel cuore di Taiwo, che sceglie questa città come base della sua vita. Il terzino dopo l’esperienza rossonera gira letteralmente l’Europa: gioca in Premier con il QPR, passa alla Dinamo Kiev, poi firma per i turchi del Bursaspor, con l’HJK Helsinki, il Losanna prima di finire in Svezia con l’Eskilstuna. Adesso ha firmato con il RoPs, il Rovaniemen Palloseura, una squadra che negli ultimi anni in patria ha ottenuto un 2°, un 6° e un 7° posto.

Taiwo al Circolo Polare Artico

Il nuovo tecnico del RoPs è Koskela, che allenava la squadra riserve dell’HJK qualche anno fa quando Taiwo giocava in Finlandia. L’allenatore ha contattato Taiwo e lo ha convinto. L’ex milanista ha firmato per il RoPs, che gioca nella città di Rovaniemi, posizionata al centro del Circolo Polare Artico, la città di Babbo Natale. Taiwo al sito del club ha detto