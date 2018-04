Da portiere a portiere, Stefano Tacconi piazza il colpo di reni e para un (bel) po' di critiche che sono piovute addosso a Gigi Buffon dopo la sceneggiata di Madrid. Non la reazione in campo, perché pure quello fa parte del gioco, ma lo sproloquio in tv nel quale – pur comprensibilmente amareggiato – ha ecceduto nei toni. Pochi giorni e finirà tutto nel dimenticatoio: il tempo che il campionato riapra i battenti, riprenda la sfida a distanza col Napoli per lo scudetto e il conto alla rovescia porti di filato alla finale di Coppa Italia col Milan.

Niente triplete, pazienza. Il doblete, invece, è a portato di guanto. La vera sfida adesso è raccogliere le energie (anche mentali) e ripartire dopo quanto accaduto, nonostante la rabbia per le decisioni dell'arbitro, Oliver.

Gigiè una persona dal valore immenso ma ha sbagliato – ha ammesso Tacconi parlando JNews24 -. Al suo posto avrei spaccato la faccia a Oliver, giuro. E' stato un furto vero e proprio. Non si può dare un rigore del genere, non si può arbitrare con quella presunzione. Hanno deciso a tavolino che la Juve doveva essere eliminata.

Se vi aspettavate misura e una maggiore ‘sensibilità' da parte dell'ex numero dei bianconeri, allora vi sbagliavate. Tacconi non è certo tipo che le manda a dire. La chiarezza non gli difetta… e tanto per essere ancora più chiaro rincara la dose analizzando tutta la gestione della gara da parte dell'arbitro in campo al Bernabeu.

Quando rivedocerti episodi faccio fatica a non capire perché Cristiano Ronaldo non sia stato espulso, così come non mi spiego la presenza di Sergio Ramos in panchina. E’ stato uno schifo, un vero schifo.

La chiosa è dedicata all'ex fischietto italiano, Pierluigi Collina, adesso designatore Uefa e finito nel mirino anche del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che non ha risparmiato strali all'ex direttore di gara definendolo "vanitoso" e invitandolo a lasciare l'incarico.