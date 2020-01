Secondo turno dei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020. Le vittorie del Napoli (1-0, contro la Lazio) e della Juventus (3-1, contro la Roma) hanno determinato le prime semifinaliste del trofeo. C'è attesa per conoscere le vincenti di Milan-Torino e Inter-Fiorentina che completeranno il tabellone degli accoppiamenti. Come la settimana scorsa, anche questa volta le partite sono spalmate su due giorni: martedì 28 gennaio (ore 20.45) va in scena il match a San Siro, mercoledì 29 gennaio (sempre alla stessa ora) fischio d'inizio ancora al Meazza. È la fase più calda del torneo che può riservare sorprese ed eliminazioni clamorose, proprio come accaduto in precedenza all'Atalanta sconfitta dalla Viola di Iachini.

Coppa Italia, calendario dei quarti di finale

Il calendario della Coppa Italia propone le due sfide delle milanesi che, qualora i risultati fossero positivi, potrebbero addirittura ritrovarsi in finale all'Olimpico. A scendere in campo per prime sono le formazioni di Pioli e Mazzarri, il giorno successivo toccherà ai nerazzurri di Conte e ai toscani che – in seguito al cambio di allenatore – sono riusciti a risollevarsi anche in campionato. Anche quesa settimana gli incontri sono inseriti nel palinsesto televisivo della Rai che li trasmetterà in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Rai Uno (anche in streaming ma su Rai Play, la piattaforma fruibile in maniera gratuita scaricando la app predisposta).

Martedì 21 gennaio: Napoli-Lazio 1-0

Mercoledì 22 gennaio: Juventus-Roma 3-1

Martedì 28 gennaio: Milan-Torino

Mercoledì 29 gennaio: Inter-Fiorentina

Tabellone Coppa Italia: accoppiamenti in semifinale

Juventus e Napoli saranno spettatori interessati di Milan-Torino e Inter-Fiorentina, le gare che determineranno gli accoppiamenti in tabellone. Non sarà più sfida a eliminazione diretta (come negli ottavi e nei quarti) ma giocata su due turni. Quando? Tra il 12 febbraio e il 4 marzo (con la seconda partita che verrà disputata in casa della squadra con il numero di ingresso in tabellone più basso).

Napoli contro Inter/Fiorentina

Milan/Torino contro Juventus

Quando e dove si gioca la finale di Coppa Italia

Come di consueto, la finale di Coppa Italia si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Quando? Al momento la data in calendario è 13 maggio, salvo cambiamenti dovuti ai possibili impegni internazionali delle squadre finaliste. Per questo la Lega di Serie A la renderà ufficiale solo nelle prossime settimane.