Si completa il secondo turno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Dopo le vittorie del Napoli (1-0, contro la Lazio) e della Juventus (3-1, contro la Roma) della scorsa settimana, ieri sera il Milan ha battuto il Torino per 4-2 ed è la terza semifinalista del torneo. A chiudere questa fase saranno Inter e Fiorentina che questa sera, mercoledì 28 gennaio (ore 20.45) si affronteranno a San Siro.

Coppa Italia, calendario dei quarti di finale

Le formazioni di Antonio Conte e Beppe Iachini si affronteranno a viso aperto per contendersi un prestigioso passaggio del turno e l'incontro tra nerazzurri e viola è inserito nel palinsesto televisivo della Rai, che lo trasmetterà in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Rai Uno (anche in streaming ma su Rai Play, la piattaforma fruibile in maniera gratuita scaricando la app predisposta).

Martedì 21 gennaio: Napoli-Lazio 1-0

Mercoledì 22 gennaio: Juventus-Roma 3-1

Martedì 28 gennaio: Milan-Torino 4-2 dts

Mercoledì 29 gennaio: Inter-Fiorentina

Tabellone Coppa Italia: accoppiamenti in semifinale

La prima semifinale vedrà la Juventus affrontare il Milan, che ha battuto il Torino per 4-2 dopo i tempi supplementari, mentre il Napoli di Gattuso dovrà attendere il responso della gara di questa sera Inter-Fiorentina per conoscere la sua avversaria. Il penultimo atto della Tim Cup non si giocherà a eliminazione diretta, come negli ottavi e nei quarti, ma vedrà le sfida dividersi sui 180′. Quando si giocheranno le semifinali? Tra il 12 febbraio e il 4 marzo (con la seconda partita che verrà disputata in casa della squadra con il numero di ingresso in tabellone più basso).

Napoli contro Inter/Fiorentina

Milan contro Juventus

Quando e dove si gioca la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Per il momento la data in calendario è il 13 maggio, salvo cambiamenti dovuti ai possibili impegni internazionali delle squadre finaliste. Per questo la Lega di Serie A la renderà ufficiale solo nelle prossime settimane.