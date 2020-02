La Champions League 2019/2020 entra nella fase ad eliminazione diretta, la più esaltante del torneo. Le 16 squadre rimaste in corsa per la vittoria della ‘coppa dalle grandi orecchie' scenderanno in campo nelle prossime settimane per gli ottavi di finale, spalmati nell'arco di diverse settimane. Sono tre le italiane ancora in ballo a questo punto della competizione: l'Atalanta, la prima che sarà protagonista secondo il calendario stilato dall'UEFA, la Juventus e il Napoli.

Il calendario degli ottavi di finale di Champions

Gli ottavi di finale di Champions League cominciano con due grandi sfide: Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain e Atletico Madrid-Liverpool. Mercoledì 19 febbraio toccherà all'Atalanta, di scena a San Siro contro il Valencia, e a Tottenham-RB Lipsia. Una settimana più tardi, gli altri quattro ottavi di finale: due grandi sfide internazionali – Chelsea-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City – e le gare che ci riguarderanno più da vicino, Napoli-Barcellona e Lione-Juventus.

Il tabellone della Champions League

La fase ad eliminazione diretta della Champions League prevede un tabellone senza accoppiamenti prestabiliti. Gli incroci tra le squadre partecipanti saranno stabiliti prima degli ottavi e dei quarti di finale mediante appositi sorteggi. In occasione dell'ultimo sorteggio, quello che si terrà il 20 marzo, saranno determinati sia gli accoppiamenti dei quarti di finale che quelli delle finali. A differenza del sorteggio che si è tenuto per definire il quadro degli ottavi di finale, dai quarti in poi sarà possibile ogni tipo di partita (anche tra squadre provenienti dalla stessa nazione o dal medesimo girone).

Ottavi di finale Champions League: le date

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain (18 febbraio, 11 marzo)

Atletico Madrid-Liverpool (18 febbraio, 11 marzo)

Atalanta-Valencia (19 febbraio, 10 marzo)

Tottenham-RB Lipsia (19 febbraio, 10 marzo)

Chelsea-Bayern Monaco (25 febbraio, 18 marzo)

Napoli-Barcellona (25 febbraio, 18 marzo)

Lione-Juventus (26 febbraio, 17 marzo)

Real Madrid-Manchester City (26 febbraio, 17 marzo)