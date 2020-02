La rivincita della finale persa (ai rigori) nel 2012 se l’era già presa il Bayern Monaco, che stasera a Stamford Bridge ha sconfitto 3-0 il Chelsea e ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Mattatore della partita Gnabry, imbeccato due volte da Lewanowski, trasformatosi in uomo assist prima di segnare il gol che ha chiuso i conti. Il calcio inglese, per ora, si lecca le ferite: tre sconfitte in tre partite negli ottavi di Champions.

Doppietta di Gnabry, Chelsea ko. Il Bayern vede i quarti

Lampard conferma la difesa a tre, Caballero in porta e Giroud centravanti contro il Bayern che dopo un minuto è già pericoloso con Muller. L’attaccante che ha ritrovato la forma dei giorni migliori nel primo tempo centra la traversa. Il Chelsea cerca l’equilibrio, ma nonostante uno schieramento con pochi uomini offensivi va in difficoltà spesso contro un Bayern che controlla bene Giroud, Mount e Barkley. All’intervallo il primo tempo è 0-0. La ripresa è un incubo per il Chelsea che viene travolto dal Bayern Monaco che non fa prigionieri e in tre minuti, tra il 51’ e il 54’, realizza due gol con Gnabry, esterno offensivo cresciuto nell’Arsenal che ben conosce l’atmosfera del calcio inglese. I gol si somigliano. Perché in entrambe le occasioni è Lewandowski l’uomo assist, Gnabry dimostra di avere grandi qualità e una volta insacca dal lato destro dell’area di rigore e un’altra da quello sinistro. Il Chelsea ci prova fino alla fine, Lampard effettua i cambi che non danno gli effetti sperati perché il gol arriva e lo segna il Bayern con Lewandowski, 3-0. Nel finale espulso Alonso.

Tre sconfitte su tre per le inglesi in Champions

Pochi mesi fa le squadre di Premier League monopolizzarono le finali di Champions e Europa League, ci furono due derby. Ora la musica sembra cambiata e parecchio, anche se c’è ancora tempo per recuperare. Ma risultati alla mano c’è un incredibile dato: zero vittorie e tre sconfitte negli ottavi di Champions per le squadre inglesi: dopo il ko per 1-0 del Tottenham con il Lipsia e del Liverpool con l’Atletico Madrid oggi la pesante sconfitta del Chelsea con il Bayern. Mercoledì c’è Real Madrid-Manchester City.