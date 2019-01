Un colpo a sorpresa che arriva nella serata di Milan-Napoli. A chiudere l'operazione di mercato è la Fiorentina che porta in Italia Szymon Zurkowski, centrocampista centrale polacco, 21 anni, alto 185 cm. Le ultime notizie raccontano del blitz effettuato dalla Viola che nella sessione invernale di gennaio si assicura uno dei giovani più interessanti e in vista in questa finestra di trattative. Il calciatore sta per raggiungere il territorio nazionale per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto (entro la giornata di lunedì, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'ingaggio).

Zurkowski è stato prelevato dal Gornik Zabrze, club con il quale era in ritiro in Turchia, e strappato alla concorrenza di un'altra formazione italiana. Si tratta del Cagliari che sul piatto sembrava aver messo un'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico (3,7 milioni di euro più 1,3 milioni di bonus) e ritenuta soddisfacente dalla società polacca. A fare la differenza, però, è stata la volontà del calciatore che ha preferito la città di Firenze e la squadra di Pioli come società nella quale poter maturare e provare a imporsi in Serie A. A conferma di ciò anche alcune dichiarazioni rilasciate a al portale polacco Wszlo.com.

In passato c’era già stata una proposta della Fiorentina ma non se ne fece niente. Al trasferimento a Firenze ci ho sempre pensato, e sono felice che non si siano dimenticati di me e che abbiano rinnovato l’offerta. Il fatto che la Fiorentina mi interessi da tempo ha reso tutto più facile. Inoltre il mio manager ha analizzato bene le offerte avute e pensa che la Fiorentina sia una buona scelta ed io condivido la sua opinione.

Le operazioni di mercato della Fiorentina

L’acquisto di Zurkowski, per il quale si attende solo l'ufficialità, è il terzo effettuato dalla Fiorentina in questa sessione di trattative dopo Luis Muriel (dal Siviglia), Traoré (dall’Empoli, ma lasciato in prestito ai toscani fino al termine della stagione) e Terracciano (sempre dall’Empoli).