Nella prossima stagione a meno di clamorosi colpi di scena diventerà il nuovo portiere titolare della Juventus raccogliendo l'eredità di Gigi Buffon. Wojciech Szczesny che difenderà i pali della Polonia nei prossimi Mondiali può esultare però anche per un altro motivo: lui e sua moglie Marina Luczenko, aspettano il primo bambino. A dare la lieta notizia è stato lo stesso estremo difensore sui suoi canali social con un dolcissimo messaggio dedicato alla sua compagna.

in foto: L’annuncio di Szczesny sul suo profilo Instagram ufficiale

Szczesny diventerà papà per la prima volta, l'annuncio su Instagram

Il portiere reduce dalla prima annata con la maglia della Juventus, ha dato il lieto annuncio su Instagram. Lui e sua moglie Marina Luczenko aspettano il primo figlio. Una gioia troppo grande per non essere condivisa da Szczesny che oltre a postare una foto con la mano sul pancione della compagna ha scritto queste dolcissime parole: "Sono molto contento di condividere con voi il fatto che io e la mia incredibile moglie aspettiamo il nostro primo bambino. Marina so che sarai una mamma incredibile e ti amo più di qualsiasi cosa al mondo".

A post shared by Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) on Apr 24, 2018 at 12:14pm PDT

Szczesny e Marina, una coppia molto affiatata

Una gioia immensa per la coppia che si è sposata nel 2016, dopo diversi anni di fidanzamento. I due molto affiatati, sono anche molto riservati come confermato dal matrimonio celebrato in Grecia su un'isola della costa ateniese a cui hanno preso parte appena 100 invitati. Dopo i festeggiamenti di fine stagione per i successi con la Juventus, la bella Marina potrebbe seguire Wojciech in terra russa per seguire le partite della Polonia ai prossimi Mondiali di calcio.

A post shared by Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) on Feb 14, 2018 at 7:55am PST

Chi è Marina Luczenko, la moglie di Szczesny

Marina Luczenko, pur essendo originaria dell'Ucraina è cresciuta in Polonia dove è molto famosa. Cantante conosciutissima e di successo, la moglie di Szczesny oltre ad aver partecipato a numerosi concorsi canori, è diventata un volto noto della tv prendendo parte a numerose trasmissioni. Nel suo ultimo cd, dove ci sono molti pezzi che raccontano un periodo tutt'altro che facile della sua vita, ci ha messo lo zampino anche il portiere che ha scritto il testo di una canzone, per la gioia di Marina che presto diventerà mamma.