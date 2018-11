Szczesny, El Shaarawy e Mattia Finotto nel Team of the Week di FIFA 19

Il rigore parato a Higuain in Milan-Juve rende Szczesny il miglior portiere dell’ultimo turno di campionato. In attacco ci sono il ‘Matador’ Cavani, Marco Reus e il ‘Faraone’ El Shaarawy della Roma. Tra le riserve del Team of the Week 9 c’è anche un giocatore di Serie B: Mattia Finotto del Cittadella.