Dalla gloria al licenziamento. Sam Clucas dello Swansea potrebbe vedere a rischio il suo posto di lavoro per un'esultanza parecchio discutibile. Il centrocampista classe 1990 è arrivato in Galles quest'estate dopo le due stagioni con la maglia dell'Hull City ma è finito nel mirino della critica dopo la doppietta rifilata ai Gunners: Clucas ha celebrato il suo goal facendo toccare pollice e indice a formare un cerchio e poi se lo portato davanti all’occhio.

Questo gesto non è passato inosservato e in molti lo hanno associato al logo del Simply Loveleh Brotherhood, un blog di contenuti pornografici seguito da decine di migliaia di persone in tutto il Regno Unito. Non è la prima volta che succede: anche a dicembre era successa la stessa cosa ma i due protagonisti, in quel caso, erano i giocatori del Southampton Charlie Austin e Jack Stephens.

Swansea: Parleremo con lui per ricordargli le sue responsabilità.

Il club gallese non ha preso bene il comportamento del suo tesserato e ha fatto sapere che non lascerà passare sotto traccia questa "bravata"

Parleremo con lui privatamente per capire meglio le sue intenzioni e e ne approfitteremo per ricordare a tutti le proprie responsabilità. Condanniamo con tutto il cuore il degrado delle donne e crediamo che i diritti, la dignità e il valore individuale di ognuno debbano essere rispettati.

Grande Swansea contro l'Arsenal: 3-1.

La storia del l'esultanza ha messo in secondo piano la bella vittoria degli Swans sull'Arsenal: la squadra di Arsene Wenger aveva trovato il vantaggio con Nacho ma si è fatta rimontare dai gallesi. Decisiva la doppietta di Clucas e la papera di Cech che ha spalancato la porta ad Ayew. Brutta tegola per i gallesi che sono reduci da sette punti che li hanno rilanciati in ottica salvezza, con il pari sul campo del Newcastle e le vittorie ottenute contro Liverpool e Arsenal.