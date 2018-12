Sono diversi i giocatori senza contratto che potrebbero interessare per il calciomercato di gennaio, notoriamente sessione in cui i club hanno poco da spendere anche e in modo necessario per rinforzarsi il più possibile. L'anno scorso, grandissimo protagonista fu il Benevento che proprio nella parentesi invernale rivoluzionò metà squadra alla ricerca di una promozione che non arrivò proprio per un pessimo girone d'andata.

Quest'anno la sfida per restare in massima serie appare più incerta e molte squadre italiane potrebbero approfittare di qualche colpo a buon prezzo e d'esperienza con cui puntellare i reparti più claudicanti. I nomi non mancano, da Flamini a Rossi, da Nasri ad Aquilani, giocatori che fa gennaio a giugno potrebbero fare comunque la differenza.

Alcuni giocatori rimasti senza contratto sono da top club visto che vantano presenze nei massimi campionati europei, in Champions League o nelle rispettive Nazionali. E anche adesso che non hanno una squadra, sono fuori dal giro e avanti con gli anni per i club di seconda e terza fascia potrebbero rappresentare la classica ancora di salvezza cui aggrapparsi per sperare in risultati migliori.

I profili internazionali

Tra i nomi internazionali più interessanti spiccano quelli di Samir Nasri, ala sinistra, 31 anni che ha militato nell'Antalyaspor e Robert Huth, difensore centrale, 34 anni, che giocò nel Leicester di Ranieri. Poi, un possibile cavallo di rientro, Patrice Evra, terzino sinistro, 37 anni ex United e Juve che ha giocato nel West Ham prima di redtare senza contratti dal 1 luglio 2018.

I ‘cavalli di ritorno'

C'è Panagiotis Kone, centrocampista, 31 anni, centrocampista greco che ha una lunga esperienza in Italia, paese dove ha giocato con le maglie del Brescia, Bologna, Udinese e Fiorentina. E tra gli ex ‘italiani' c'è anche Matheu Flamini, mediano, 34 anni, ex Arsenal e Milan che ha giocato in Liga con il Getafe fino al 1 lug 2018.

Gli italiani Rossi e Aquilani

Poi, gli italiani ‘veri', giocatori che in alcuni casi hanno un passato importante, di qualità e che sono finiti ai margini per le motivazioni più disparate. Come Giuseppe Rossi, attaccante, 31 anni, che tra un infortunio e l'altro è ancora a caccia di una nuova avventura dopo quella appena conclusa con il Genoa. Alberto Aquilani, centrocampista, 34 anni, che ha giocato con i giallorossi, con la Juventus, con il Milan e con il Liverpool e ha indossato la maglia del Las Palmas.