E' lui il Pallone d'Oro svedese e lo ha confermato in campo con una rete pesantissima nell'ultima sfida di Nations League contro la Russia: Victor Lindelöf , difensore classe 1994 dello United ha infatti siglato il gol che è valso il passaggio per la propria Nazionale dalla Lega B alla Lega A, quella dei top team, per intenderci. E dopo la prodezza ha voluto festeggiare il tutto via social, attraverso un post con dedica.

Il pensiero di Victor Lindelöf è andato al proprio più noto connazionale, Zlatab Ibrahimovic. Tanto di GIF animata che immortala il gol contro la Russia e poche parole: "Zlatan, stai attento". Un messaggio in codice che è stato subito recepito dal diretto interessato che non ha tardato a replicare, ovviamente sempre sul web: "Te lo avevo detto che era facile!".

Per Lindelöf è un momento davvero d'oro. E' stato eletto miglior giocatore di calcio di Svezia 2018 ed è un talento in netta ascesa. Gioca nel calcio che conta, in Inghilterra, proprio nella ex squadra di Ibrahimovic, il Manchester United dove ha collezionato 9 presenze nella passata stagione, solo 13 dal primo minuto in Premier. Un traguardo già raggiunto quest’anno, dove è già a quota 10 match da titolare visto che è diventato un vero e proprio pilastro della difesa di Mourimho.

Il gol in Nazionale e la sfida a Zlatan

Adesso la consacrazione con la Svezia con cui è sceso in campo in 28 occasioni, trovando il suo primo gol in nazionale proprio nell’ultima partita giocata contro la Russia valida per la Nations League e che è valsa la promozione al fotofinish.

La sfida a distanza con il più famoso Ibrahimovic è stata lanciata, anche provocatoriamente: ruoli diversi, stili e caratteristiche differenti, accomunati dal talento. Una sfida impari perché il giovane Victor non è abituato a risolvere le partite e anche quando segna non è minimamente paragonabile alla classe sotto porta di Zlatan.