E' attualmente il miglior acquisto della Serie A e tra i migliori giocatori in assoluto, un vero e proprio crack: è Douglas Costa, il brasiliano prelevato dal Bayern Monaco in estate da parte ella Juventus e al momento uno dei protagonisti della cavalcata bianconera verso il settimo scudetto consecutivo e – forse – verso la quarta Coppa Italia in 4 anni.

Stagione da top player. Un giocatore che ha sorpreso, per tecnica, qualità, intelligenza tattica. Si è adattato velocemente, senza alcun problema, metabolizzando le differenze tra Bundesliga e Serie A in poco più di un mese, dandosi subito a disposizione di mister Allegri che lo ha inserito pian piano senza più toglierlo da campo: 44 partite tra campionato e Coppe, conditi da 5 gol e 13 assist complessivi ma soprattutto prestazioni maiuscole.

L'uomo in più della Juve. Se il finale di stagione della Juventus è stato molto positivo, molto è dipeso proprio da Douglas Costa, capace di cambiare gli equilibri come si è visto nell'ultimo match, contro il Bologna quando ha ‘spaccato' la partita conducendo la Juve al recupero e alla vittoria. Ma già in più occasioni il suo ingresso ha inciso in maniera determinante sulle prestazioni e sul risultato finale rivelandosi anche per i compagni – soprattutto d'attacco – un prezioso punto di riferimento.

Il retroscena svelati. Molti si sono chiesti come mai un giocatore del genere sia stato ceduto senza troppe attenzioni da parte del Bayern Monaco che difficilmente lascia andare talenti del genere. E a rispondere a questo quesito ci ha pensato Claudia Garcia, nota giornalista brasiliana di Rete Globo che ha svelato un aneddoto che ha portato alla rottura tra il brasiliano e i bavaresi: “Aveva chiesto un aumento di stipendio non gradito al club, poi perché si era incrinato qualcosa all'interno del gruppo e con la società nella gestione Ancelotti mal gradita dal giocatore".

L'affare Juve. In effetti, Costa con Guardiola aveva mostrato il meglio di sè, poi con l'avvento del tecnico italiano – complice qualche panchina di troppo – l'idillio si era interrotto e il meccanismo inceppato. L'ex Shakhtar aveva finito per chiedere la cessione e subito si era inserita la Juventus che lo ha prelevato sena alcun indugio.