Suso mette paura al Milan? L'esterno offensivo spagnolo del club rossonero, che da tempo è in trattativa per un rinnovo contrattuale con pesante adeguamento dell'ingaggio, dal ritiro con la nazionale nel giro di 24 ore ha prima detto di essere onorato dall'interesse del Real Madrid e, successivamente, in un intervista a "El Primer Palo" a Es Radio ha svelato un ulteriore retroscena di mercato: "Ci sono stati dei contatti con l'Atletico Madrid, è vero".

Diego Pablo Simeone lo tiene d'occhio da tempo e ha sempre pensato che fosse un elemento utile da poter inserire nel suo 4-4-2 tradizionale come esterno di destra ma adesso c'è una conferma ufficiale da parte dello stesso Suso che, però, è sotto contratto con il Milan fino al 2022 e ha una clausola rescissoria di 40 milioni. Se tutto va a buon fine, presto a Suso verrà fatto un nuovo contratto fino al 2023 con ingaggio raddoppiato, ma se così non dovesse essere potrebbe entrare in gioco per un trasferimento a Madrid sull'una o sull'altra sponda del Manzanarre: "Ci sono state opzioni per tornare in Spagna già nelle ultime due estati". Sul Milan attuale ha dichiarato:

Il Milan evidentemente non è il Milan di un tempo, credo ci sia stato un Milan che nella storia non si potrà vedere più perché è stata una delle migliori squadre della storia del calcio, ma con questa squadra sono riuscito comunque ad essere parte dei 24 giocatori della nazionale spagnola, e questo mi rende molto felice, è tutto ciò che un giocatore vuole. Significa che le cose stanno andando bene, sono orgoglioso per questo.

La possibilità di tornare in Spagna

Sono un ragazzo molto tranquillo, in parte grazie alla mia famiglia: so cosa voglio, e quando vorrò tornare in Spagna lo farò, i miei genitori mi rivorrebbero qui… Ma ora mi sento bene a giocare fuori dal mio paese natale.

In poche parole Suso ha ammesso di trovarsi bene a Milano ma se dovesse capitare l'opportunità di tornare in patria passando per la porta principale, ovvero in due dei club più importanti, è un'idea che lo tenta da diverso tempo. Per evitare allarmismi tra i tifosi rossoneri ribadiamo che per la sessione di gennaio la clausola non vale quindi un eventuale acquirente dovrebbe parlare con il Milan per la prossima estate.