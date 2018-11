Nessun campionato d'elìte dove a parteciparvi su invito ci sarebbero solo i top team europei a discapito di altri e della stessa UEFA che da anni sta lavorando per allargare al massimo ogni tipo di competizione continentale. A conferma, le parole di Ceferin e Agnelli che opterebbero per un'evoluzione della Champions attuale nella quale saranno riconosciuti diritti più forti ai grandi club ma sempre aperta a tutti.

Si allontanerebbe dunque il progetto denominato ‘Superlega‘ e si comincerebbe a lavorare a una Champions migliore, più performante nei ricavi, dove un ruolo centrale sarà svolto dal calendario internazionale in stretto accordo con la stessa UEFA che a questo punto non sarebbe tagliata fuori ma avrebbe un ruolo principale.

Ceferin: addio alla SuperLega

A confermare il tutto è lo stesso presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin: "Questa Superlega non vedrà mai la luce del giorno. È una sorta di finzione o di sogno" che di fatto chiude ogni ulteriore discussione sul tema. "Il calcio proseguirà in meglio solo se resteremo tutti uniti, le attuali competizioni non si toccano" ha confermato a fianco di Andrea Agnelli, presidente Juventus nonché dell'ECA (European Club Association).

Le date: 2021 e 2024

Un ulteriore indizio sulla possibile nascita della ‘Super Champions' sarebbe l'approvazione della terza coppa targata Uefa, che dal 2021 si aggiungerà a Champions ed Europa League. Sarà una manifestazione ben studiata e che consentirà ai club dei campionati più piccoli di giocarsi un trofeo alla loro portata mentre i top club si sfiderebbero in una Coppa rimodellata a loro immagine e somiglianza.

La rivoluzione delle tre Coppe

Più qualità ed equilibrio

La rivoluzione è già in atto anche se si dovrebbe concretizzare non prima del 2024. Anno in cui il panorama europeo verrà stravolto dal nuovo corso degli eventi. Riassumendo, il progetto prevede una Super Champions, una Europa League sulla falsa riga dell'attuale e una terza Coppa riservata ai club di fascia medio-bassa. Ciò che coinvolge maggiormente tutti, ovviamente è il primo campionato continentale.

Il campionato infrasettimanale

La più grande novità della cosiddetta ‘Super-Champions’ dovrebbe essere collegata direttamente allo stravolgimento dell'attuale calendario internazionale degli incontri. L'idea di fondo è di invertire i giorni dei campionati nazionali con quelli delle coppe europee, praticamente durante la settimana le gare delle rispettive serie e poi in giro per l’Europa nel corso del fine settimana.

L' "inclusività" delle competizioni

L'idea potrebbe soddisfare appieno la volontà UEFA che da anni punta a inglobare più club possibili nelle proprie competizioni per rastrellare su ogni mercato nuovi attori protagonisti, aumentando gli introiti e il brand. La Super Champions risponde al carattere di ‘inclusività' che Ceferin ha sottolineato: maggiore omogeneità, livello paritetico e quindi qualità garantita, sempre. Senza andare a discapito di chi vi non ci sarà perché l'Europa League e la terza Coppa saranno ritagliate su misura per le società inferiori, senza il ‘gap' attuale che si registra tra i club più potenti e prestigiosi e quelli provenienti dalla ‘periferia' del calcio continentale.