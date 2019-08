Contesto: Sunday League o Non-League football, ovvero un torneo di calcio amatoriale che si gioca in Inghilterra. Partita: dovevano giocare Tiptree Engaine e Stanway Rovers Reserves. Inconveniente: l'arbitro ufficiale è in ritardo. Che si fa, la Lega ti manda un altro arbitro? Assolutamente no, si cerca un arbitro in zona. Un ex-arbitro sulla cinquantina, Derek Packer, si trovava lì per assistere al match e ha accettato la richiesta delle squadre di dirigere il match. Il signore è andato a casa a prendere il completo ed è tornato al campo. Purtroppo c'era un problema che, a primo impatto, poteva sembrare irrisolvibile: il volenteroso signore non trovava il fischietto ma ha optato per uno strumento alternativo visto il presidente dei Tiptree Engaine aveva nella sua auto l'armonica a bocca del figlio. Quello è diventato lo strumento con cui Packer ha diretto l'incontro. David Pomphrett, presidente del club di casa, a SPORTbible ha dichiarato:

Stavo cercando di trovare un rimpiazzo. Nel frattempo ho chiesto a un amico di iniziare il match per la poca luce e l'assenza dell'arbitro. Non avevo un fischietto ma avevo l'armonica di mio figlio Alex in macchina e dato che entrambe le squadre erano lì, lo spettacolo doveva continuare. Così abbiamo usato l'armonica.

Il filmato dell'utilizzo di questo strumento per arbitrare una partita di calcio è subito diventato virale. Infine Pomphrett ha aggiunto: "È stato molto divertente. Le diverse note rispetto al fischietto hanno sconcertato tutti e posso onestamente dire che tutti sono stati presi alla sprovvista dall'armonica che non c'è stato nessun caso di discussione o dissenso sull'operato".