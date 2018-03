La Juventus guarda al futuro? Sì, lo fa da sempre e la programmazione è una delle qualità che l’ha portata ad essere un club internazionale. Proprio la settimana in cui tutto è fermo ma si pensa già al Milan e al Real Madrid, che arriveranno dopo la sosta, ecco che tornano a fare capolino le voci di una possibile separazione tra la Vecchia Signora e Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha avuto diverse offerte la scorsa estate ma ha voluto continuare in bianconero per lavorare al progetto che aveva sposato nel 2014 e proprio la prossima avversaria di Champions League potrebbe essere uno dei porti nei quali attraccare la prossima stagione: il Real Madrid starebbe pensando ad una separazione da Zinedine Zidane e, secondo la clamorosa suggestione lanciata dal Corriere dello Sport, l’allenatore italiano potrebbe approdare alla Casa Blanca con Zizou che farebbe il percorso inverso.

In questo momento non ci sono segnali di una rottura tra Allegri e la Juve, con il tecnico che ha un contratto fino al 30 giugno del 2020, ma se la stagione dovesse finire in maniera trionfale allora potrebbero aprirsi piste per un'avventura all’estero e le candidate non mancano, visto che Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea sono da tempo alla finestra.

Non solo Zizou, Inzaghino nome caldo

Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta monitorando le possibili alternative e un altro nome che spunta ogni qualvolta i parla di “post Allegri” è quello di Simone Inzaghi. Il nome di Zidane si addice al passato che ha avuto da calciatore con i colori bianconeri e i tifosi apprezzerebbero un suo ritorno da timoniere. Il francese qualche giorno fa, durante una conferenza stampa, ha commentato così l'accoppiamento in Champions League contro la sua ex squadra: