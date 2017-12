Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, torna a far parla di sé. Questa volta, però, non per vicende personali (la separazione dal giocatore conosciuto in Italia per aver indossato le maglie di Napoli, Torino, Bologna) ma per un giudizio molto severo che accende i riflettori del gossip sugli aspetti più licenziosi del mondo del calcio.

Quel dietro le quinte che nasconde i particolari più piccanti, morbosi (per la curiosità che tracima rispetto alla passione dei tifosi), imbarazzanti che emergono quando l'attenzione di sposta dal rettangolo verde alla vita mondana. Tra cosce e culi di bottiglia è più facile inciampare e di storie che hanno destato scandalo ne è pieno il libro (nemmeno tanto segreto) del calcio parlato, chiacchierato.

Nel corso della trasmissione ‘Le Capitane', Erjona – la splendida modella albanese tornata single dopo la rottura del rapporto con il consorte – ha parlato senza peli sulla lingua del comportamento di alcuni calciatori nei confronti delle loro fidanzate, mogli, compagne. Questione di feeling che manca, tentazioni a cui è difficile dire di no, tradimenti e poco spazio per l'amore, quello vero, che nulla c'entra coi soldi e col sesso.

Più gli uomini sono ricchi, più tradiscono – ha ammesso l'ex moglie di Dzemaili -. Il motivo è molto semplice… viviamo in una società in cui circolano tanti soldi e ci sono anche belle ragazze che si gettano ai piedi dei calciatori, ed è difficile per molti di loro resistere. Ci sono dei giocatori seri, che hanno grande rispetto per gli affetti e per la famiglia. Ma ho conosciuto anche calciatori che considerano la loro famiglia una sorta di optional.

Successo, soldi e sesso. Le tre ‘s' che spesso scandiscono le vite delle star dello spettacolo è abito che calza a pennello anche per quelle dei calciatori. Perché l'uomo che non deve chiedere mai – il giocatore dal fisico scolpito e dalla macchina calda – è convinto che in un schiocco di dita alla Fonzie può avere le belle ragazze ai propri piedi. Tutta colpa del ‘machismo' imperante? Non solo…