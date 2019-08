Il campionato di Serie A 2019/2020 esce allo scoperto. Poche ore e ci sarà il calcio d’inizio della prima emozionante gara di una delle stagioni più attese degli ultimi anni. Un’annata che ovviamente terrà col fiato sospeso migliaia e migliaia di tifosi pronti a sostenere i propri giocatori dalle tribune degli stadi ma anche e soprattutto dal divano delle proprie tv. Così come lo scorso anno, la Serie A sarà visibile sulla piattaforma televisiva di Sky e su Dazn (a cui sono stati assegnati i diritti tv).

L’alternanza delle gare su entrambi i canali è già stata decisa con la maggioranza delle partite che saranno trasmesse, proprio come lo scorso anno, su Sky. Ma proviamo a fare chiarezza e stilare una sorta di programma fisso degli appuntamenti che tutti i tifosi potranno sempre avere a portata di mano su Sky e su Dazn, specificandone date e orari, per non perdere neanche un minuto di questo ennesimo, attesissimo campionato di Serie A.

Quante partite saranno visibili su Sky e quante su Dazn

Le domande che si fanno ovviamente tutti i tifosi sono quelle relative agli orari e i giorni del weekend o per turno infrasettimanale, in cui verranno trasmesse le varie partite in programma per quella specifica giornata. Diciamo subito che non è cambiato molto rispetto alla scorsa annata quando l’avvento di Dazn ha un pò messo in crisi una buona parte dei tifosi, specie nelle prime giornate.

Sta di fatto che comunque aa suddivisione degli incontri tra l'emittente satellitare Sky e la piattaforma streaming Dazn, seguirà gli stessi criteri della passata stagione, senza alcuna modifica specifica. Ad eccezione di alcune giornate e per quanto riguarda i turni infrasettimanali, per buona parte del campionato sono già state assegnate tutte le partite in base alla fascia oraria in cui si disputeranno. Insomma, niente paura, si ricomincia senza grosse novità da questo punto di vista per buona pace dei tanti tifosi.

Sky dunque trasmetterà così le seguenti partite:

Sabato alle 15.00 e alle 18.00

Domenica alle 15.00 (due partite), alle 18.00, alle 20.45

Lunedì alle 20.45

Dazn invece trasmetterà tre incontri per giornata:

Sabato alle 20.45

Domenica alle 12.30 e alle 15.00 (una sola partita)

Dove vedere e su quali piattaforme le prime due giornate di Serie A

Il campionato di Serie A, come è ormai noto, prenderà il via domani 24 agosto e terminerà il 24 maggio 2020. Le prime due giornate però, verranno trasmesse quasi tutte in notturne per evitare che il gran caldo possa condizionare la prestazione dei giocatori in campo e ovviamente metterli fisicamente in difficoltà. Dunque si comincerà subito con Parma-Juventus alle 18 su Sky per poi continuare, sempre su Sky, con il primo match in notturna, alle 20.45, ovvero quello fra Fiorentina e Napoli.

Domenica 25 invece, Sky trasmetterà prima Udinese-Milan alle 18, per poi riservare ai suoi abbonati la visione di: Cagiari-Brescia, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo domenica alle 20.45. Sempre domenica alle 20.45, Dazn trasmetterà invece in diretta le gare: Roma-Genoa e Verona-Bologna per poi chiudere lunedì 26 agosto con il posticipo Inter-Lecce alle 20.45.

La seconda giornata

La seconda giornata invece sarà riaperta da Sky con il match del 30 agosto alle 20.45 tra Bologna e Spal. Il giorno 31, Sky trasmetterà i due big match di giornata: Lazio-Roma alle 18.00 e Juventus-Napoli alle 20.45. La programmazione sulla piattaforma satellitare continuerà poi il 1 settembre alle 20.45 con Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona e Sassuolo-Sampdoria. A Dazn invece la gare del 31 agosto alle 18.00 tra Milan e Brescia, quelle del 1 settembre, sempre alle 18.00, fra Atalanta e Torino e Udinese-Parma alle 20.45.

I big match su Sky all’andata e al ritorno

Nel girone d’andata, Sky invece si riserva di trasmettere sulla propria piattaforma i seguenti big match (ci potrebbero essere modifiche di giorni e orari in base agli impegni europei delle squadre interessate):

2ª giornata: Juventus-Napoli (sabato 31 agosto)

7ª giornata: Inter-Juventus (domenica 6 ottobre)

11ª giornata: Roma-Napoli (domenica 3 novembre)

12ª giornata: Juventus-Milan (domenica 10 novembre)

13ª giornata: Milan-Napoli (domenica 24 novembre)

15ª giornata: Inter-Roma (domenica 8 dicembre)

18ª giornata: Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio)

19ª giornata: Roma-Juventus (domenica 12 gennaio)

21ª giornata: Napoli-Juventus (domenica 26 gennaio)

23ª giornata: Inter-Milan (domenica 9 febbraio)

26ª giornata: Juventus-Inter (domenica 1 marzo)

30ª giornata: Napoli-Roma (domenica 5 aprile)

32ª giornata: Napoli-Milan (domenica 19 aprile)

34ª giornata: Roma-Inter (domenica 26 aprile)

37ª giornata: Inter-Napoli (domenica 17 maggio)

38ª giornata: Juventus-Roma (domenica 24 maggio)

I big match su Dazn all’andata e al ritorno

A Dazn invece, sono riservati solo 4 big match in questo campionato (ci potrebbero essere modifiche di giorni e orari in base agli impegni europei delle squadre interessate):