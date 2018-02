Fosse per lui rimarrebbe a Roma a lungo, però bisogna fare i conti con le casse del club capitolino. Kevin Strootman, non ha nessuna intenzione di muoversi dalla Capitale, soprattutto dopo il rinnovo con il club di Pallotta. Come accaduto però in precedenza con altri big giallorossi, la società potrebbe essere costretta a cedere per far quadrare la situazione economica. Sacrifici indispensabili, secondo il centrocampista olandese che su Sky ha parlato anche del suo futuro alla Roma.

Perché Napoli e Juve sono più competitive della Roma secondo Strootman.

Innanzitutto il centrocampista ha fatto il punto sulla corsa scudetto che sembra ormai essere una questione tra Juve e Napoli. Niente da fare per la Roma che sembrava aver illuso i suoi tifosi ad inizio stagione: "Voglio arrivare in Champions League, va bene anche il quarto posto, peccato però non essere rimasti in scia di Napoli e Juventus. Sono più forti di noi, questo è sicuro, purtroppo non siamo competitivi per lottare con loro. Per la Roma è difficile, non è un club che compra solo, anzi ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e Juventus è diverso, non devono vendere per forza".

Perché la Roma cede i suoi big.

La Roma non è al livello delle due battistrada anche perché è costretta a privarsi di alcuni dei suoi migliori giocatori. Il perché lo spiega Strootman senza troppi giri di parole: "Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Rüdiger, Pjanic, Benatia, Paredes. Io ho tanta fiducia nel progetto di Pallotta, di Monchi, ma è una cosa diversa dalle altre squadre in Italia. Loro danno tutto per avere una squadra forte in campo, come quella di quest’anno e come sono sicuro sarà anche in futuro".

Il futuro di Strootman alla Roma.

Anche Strootman dunque potrebbe in futuro lasciare la Capitale? L'olandese, nonostante le voci di mercato, vorrebbe rimanere alla Roma ma se la società dovesse aver bisogno di una sua cessione per motivi economici allora tutto potrebbe accadere: "Ho rinnovato per rimanere a lungo con la Roma, ho una profonda riconoscenza verso la Roma che mi ha aspettato dopo tre operazioni chirurgiche, non potrò mai dimenticarlo. La clausola di 45 milioni? Nel calcio non si sa mai, forse la Roma preferirebbe i soldi alla mia permanenza, ma sono contento di giocare qui e non per nulla ho rinnovato. Dopo gli infortuni mi hanno sempre sostenuto, in questo momento non penso neanche ad un trasferimento".