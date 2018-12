Il calcio è così, tanto sudore per salire e un secondo per scendere. Tanti calciatori hanno fatto gavetta per arrivare a toccare il mondo della Serie A e poi sono lentamente scesi verso il dimenticatoio. L'ultima storia di questo tipo è quella di Rodney Strasser, che ricomincia dal Villafranca Veronese (squadra che milita in Serie D) dopo aver militato in Serie A con la maglia del Milan. Nell'ultima sua stagione non da svincolato, ossia la 2016-2017, il classe 1990 ha militato in Portogallo nel Gil Vicente, collezionando 12 presenze con la squadra B e precedentemente in Italia aveva indossato anche le maglie di Lecce, Reggina, Parma e Livorno. Il giocatore della Sierra Leone era svincolato ed è stato ufficializzato l'acquisto nella tarda serata del 18 dicembre, come riporta anche il comunicato emesso dalla società dilettantistica:

Rodney Strasser è stato tesserato con il Villafranca Veronese. Centrocampista classe 1990 originario della Sierra Leone. Cresciuto nel settore giovanile del Milan (Berretti e Primavera). Ha fatto alcune presenze nella prima squadra del Milan con debutto in serie A il 21 dicembre 2008 nella partita Milan-Udinese.

Oltre al comunicato sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore generale del club veneto, Mauro Cannoletta, che ha espresso la soddisfazione per l'esperienza che il giocatore potrà portare alla squadra: