Oramai è questione di ore. Poi sarà addio tra Antonio Conte e il Chelsea. A poco è servita la vittoria su Mourinho e il Manchester United in finale di FA Cup che ha regalato ai Blues targati Conte due trofei in altrettante stagioni. Con il patron Abramovich non ci sarà alcun prolungamento, nessun accordo, nessun compromesso, l'avventura inglese finisce così.

Domani ci potrebbe essere l'annuncio, poi strade separate con una rescissione anticipata, tecnicamente un esonero da parte del club a poche ore dalle ultime dichiarazioni del tecnico che con la Coppa in mano aveva rilanciato autodefinendosi "vincitore seriale" e confermando la volontà di continuare ad onorare il contratto in essere.

Strappo confermato. Parole al vento, perché Abramovich non ha voluto sentire ragioni: con Conte è finita. Al di là delle vittorie – una Premier e una FA Cup, i due traguardi più prestigiosi d'Inghilterra – non c'è mai stato feeling su tutti gli altri argomenti sul tavolo. In primis il modo di concepire il calcio, totalizzante da parte dell'ex Juve, che non ammette compromessi soprattutto sul mercato. Ma la mancanza di risultati, ha contribuito alla frattura.

Chi dopo Conte a Londra? Abramovich aveva preso la propria decisione già a gennaio, poi per motivi di opportunità ha continuato a far buon viso a cattivo gioco. Non c'era un sostituto pronto a subentrare, c'era ancora una qualificazione Champions in ballo, la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ma oggi, per il magnate russo alla guida dei londinesi il dado è tratto, si dovrà capire solamente su chi cadrà la nuova scelta.

Dove andrà Conte? Anche Conte inizia un periodo di stasi. Via da Londra difficilmente resterà in Inghilterra, ma le panchine disponibili in giro per l'Europa non sono tantissime. Al momento rischierebbe davvero di restare a piedi. Anche la Nazionale italiana è andata via, in mano a Roberto Mancini. Qualcosa si muove in Italia, ma è poca cosa, come a Napoli dove però è fortissimo il nome di Carletto Ancelotti.