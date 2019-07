La stagione del capitano dello Stoke City, Ryan Shawcross, potrebbe essere finita prima di iniziare ufficialmente: il difensore dei Potters è rimasto vittima di un terribile infortunio alla caviglia durate l'amichevole pre-season contro il Leicester City oggi al Bet365 Stadium. Poco prima dell'intervallo, Shawcross è caduto in maniera molto scomposta sulla sua caviglia sinistra mentre eseguiva una scivolata nel tentativo di liberare la sua area palla dopo aver anticipato Albrighton e scaraventato il pallone nei pressi della bandiera del calcio d'angolo.

Immediatamente l'ex giovane del Manchester United ha agitato le braccia per fare segno ai sanitari e i suoi compagni di squadra si sono subito precipitati verso di lui. I replay hanno mostrato il movimento non naturale della caviglia sinistra del classe 1997 e la sua uscita in barella è stata accompagnata da una standing ovation da tutti i tifosi presenti allo stadio.

Ryan Shawcross stava per iniziare la sua decima stagione come capitano dello Stoke City, ma data la natura grave di questo infortunio, si teme che potrebbe rimanere fuori per l'intera annata calcistica. Si attendono aggiornamenti sulla situazione medica del difensore di Chester.