Weekend campale per la Premier League. Domenica il Manchester City sarà premiato per il titolo vinto, mentre Wenger darà l’addio all’Emirates e soprattutto si giocherà un’importantissima sfida tra Chelsea e Liverpool, Klopp e i suoi in campo dopo aver raggiunto la finale di Champions contro i ‘Blues’ che vincendo riaprirebbero i giochi per il quarto posto. Oggi lo Stoke City è retrocesso e saluta il campionato più bello del mondo dopo dieci anni. Incredibile successo del West Bromwich che batte il Tottenham e resta in corsa.

Stoke retrocesso dopo 10 anni di Premier

La situazione dei ‘Potters’ era abbastanza compromessa, nemmeno il cambio d’allenatore, avvenuto tre mesi fa ha dato la scossa. Ma il pareggio con il Liverpool della scorsa settimana e i risultati negativi di alcune squadre davano ancora chance allo Stoke che invece in casa è stato sconfitto dal Crystal Palace. Lo Stoke trova il vantaggio con Shaqiri sul finale del primo tempo, splendida la punizione dello svizzero.

Nella ripresa il Palace cerca il pari e lo trova con un McArthur, abile sugli sviluppi di un corner. La squadra di Lambert va all’attacco, si sbilancia e paga un errore madornale a quattro dal termine quando segna van Aarholt, 2-1. Lo Stoke retrocede dopo dieci anni ininterrotti in Premier, il Crystal Palace si salva ufficialmente, bravo Hodgson che ha preso una squadra senza punti dopo sette giornate e ne ha conquistati 41.

West Bromwich miracoloso, Tottenham ko

Se avesse avuto lo spirito di questo West Bromwich probabilmente in tutti questi anni qualche trofeo lo avrebbe conquistato il Tottenham, che dopo essere stato eliminato in Champions e in FA Cup ha staccato completamente la spina. E carattere è la parola chiave per il West Bromwich che un mese fa sembrava letteralmente spacciato e pronto a programmare una stagione in Championship. Darren Moore era stato ingaggiato per sostituire Pardew, che a sua volta aveva rivelato Pulis, solo come tecnico ad interim. L’ex calciatore giamaicano ha trovato la chiave giusta e ha dato vitalità al West Bromwich che dopo aver battuto Manchester United e Liverpool ha trovato il successo contro il Tottenham, gol al 90’ di Livermore. E adesso a una giornata dalla fine il distacco dalla quartultima è di un punto. Sognare la salvezza si può. La salvezza matematica l’hanno conquistata Bournemouth (1-0 allo Swansea), West Ham (2-0 esterno al Leicester) e Watford (2-1 al Newcastle).