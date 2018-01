Il calendario costipato di impegni ha regalato un piccolo e divertente contrattempo a Berahino, giocatore dello SToke City che ha anticipato di 24 ore il personale appuntamento con la sfida al Manchester United. Che si giocherà domani in Premier League ma che per Berahino si sarebbe evidentemente dovuta disputare oggi visto che si è presentato pronto per partire, con tanto di valigia e tuta d'ordinanza.

Un siparietto divertente e divertito che ha coinvolto indirettamente anche i suoi compagni che non hanno mancato di prenderlo in giro via social network. Il suo arrivo, pronto per la partenza destinazione Old Trafford non è passato inosservato, anzi. Il suo compagno di squadra, Zouma l'ha subito immortalato sul web con commenti ironici: "Lui è già pronto. Fratello, la partita è domani".

Ovviamente, il post è divenuto immediatamente virale e Berahino è diventato suo malgrado il protagonista di questo simpatico epic fail: Berahino è stato fotografato tra l'imbarazzo e il divertimento, mentre si presta sorridente all'obiettivo oramai conscio del suo marchiano errore.

Forse Saido Berahino, attaccante dello Stoke City originario del Burundi era troppo concentrato oppure emozionato nell'affrontare i red devils di Mourinho. A tal punto da anticipare di 24 ore la sfida che lo dovrebbe vedere in campo da titolare per difendere i colori dello Stoke.

Lo Stoke deve affrontare la sfida allo United in quel di Manchester, ma solamente domani sera, come da programma di calendario. Un calendario che è costipato di impegni e di partite ravvicinate, tra Coppe nazionali, Premier e il prossimo ritorno della Champions e dell'Europa League.

Per il Manchester di Mourinho sarà sicuramente una tappa fondamentale per non perdere altro terreno in classifica viste le recenti difficoltà dei diavoli rossi nel mantenere il passo della capolista, il Manchester City di Guardiola.