Guarda tutti dall'alto Massimiliano Allegri e non solo nella classifica di Serie A. Il mister della Juventus capolista, a punteggio pieno con 3 vittorie in altrettante partite, è il leader della speciale graduatoria degli allenatori più pagati del campionato italiano. Una differenza d'ingaggio abissale quella tra il toscano e gli ultimi della classe, ovvero l'allenatore del Chievo D'Anna, e quello dell'Udinese Velazquez.

Qual è l'allenatore più pagato della Serie A

Qual è l'allenatore più pagato della Serie A? Nella speciale classifica dei Paperoni della panchina il primo posto è di Massimiliano Allegri. Non si tratta certo di una sorpresa, visto che l'allenatore è stato blindato dalla Juventus con un contratto fino al 2020 con uno stipendio d'oro di 7.5 milioni di euro a stagione. Una somma importante per il mister capace di vincere per 4 volte consecutive Scudetto e Coppa Italia, e pronto a dare l'assalto alla Champions League (dopo due finali perse), con Cristiano Ronaldo alla sua corte.

La classifica degli allenatori più pagati della Serie A, Allegri davanti ad Ancelotti e Spalletti

Massimiliano Allegri nella speciale classifica degli allenatori più ricchi della Serie A anticipa il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Un colpaccio quello del presidente De Laurentiis che ha garantito all'ex di Parma, Juve, Milan, Chelsea, Psg, Real e Bayern un ingaggio di 6.5 milioni fino al 2021. Alle spalle dei due ex rossoneri ecco Luciano Spalletti che dopo il rinnovo con l'Inter percepisce 4.5 milioni di euro a stagione con vincolo fino al 2021. Appena fuori dal podio il giallorosso Di Francesco con 3 milioni di euro all'anno, che gli permettono di guadagnare più di Gattuso che al Milan percepisce lo stesso ingaggio di Mazzarri al Torino, ovvero 2 milioni. Il meno pagato delle squadre considerate d'altissima classifica è Simone Inzaghi con 1.3 milioni a stagione dalla Lazio, 200mila euro in più di Pioli e Giampaolo di Fiorentina e Samp, 100mila euro in meno di Gasperini.

Quali sono gli allenatori meno pagati del campionato italiano

Gli allenatori che percepiscono lo stipendio più basso sono due a pari merito, come confermato da Calciomercato.com. Si tratta di Velazquez dell'Udinese e D'Anna del Chievo che possono contare su un ingaggio 350mila euro a stagione. 50mila euro in meno del trio Semplici (Spal), Longo (Frosinone) e Andreazzoli (Empoli). Il fanalino di coda nello specifico è occupato dal mister clivense che ha un contratto di due stagioni in meno rispetto allo spagnolo dei friulani.

La classifica completa degli ingaggi degli allenatori della Serie A

Allegri 7,5 (Juventus, 2020); Ancelotti 6,5 (Napoli, 2021); Spalletti 4,5 (Inter, 2021); Di Francesco 3 (Roma, 2020);Gattuso 2 (Milan, ore 2021); Mazzarri 2 (Torino, 2020); Gasperini 1,4 (Atalanta, 2021); Inzaghi 1,3 (Lazio, 2020); Pioli 1,1 (Fiorentina, 2019); Giampaolo 1,1 (Samporia, 2020); De Zerbi 1 (Sassuolo, 2020); Maran 0,8 (Cagliari, 2020); Ballardini 0,7 (Genoa, 2019); Inzaghi 0,6 (Bologna, 2020); D'Aversa 0,450 (Parma, 2020); Semplici 0,4 (Spal, 2020); Andreazzoli 0,4 (Empoli, 2020); Longo 0,4 (Frosinone, 2020); Velazquez 0,350 (Udinese, 2021); D'Anna 0,350 (Chievo, 2019)