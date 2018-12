Per i parigini sarà una partita da vincere ad ogni costo, un lasciapassare unico per gli ottavi di finale che vedranno in contemporanea il confronto fratricida tra Liverpool e Napoli. Se il Psg sbancherà Belgrado, la qualificazione sarà certa, ci sarà solo da scoprire a braccetto con chi arriverà agli ottavi di Champions League. Una missione possibile anche se ci sono un po' di preoccupazioni sull'undici titolare da schierare. Ma i quotisti non hanno dubbi: francesi netti favoriti della vigilia.

Quando e dove vedere il match

Stella Rossa-PSG è in programma questa sera, martedì 11 dicembre 2018, al Marakana di Belgrado. Fischio d'inizio fissato alle ore 21, lo stesso orario in cui si giocherà anche l'altra sfida del Gruppo C tra Liverpool e Napoli. Una gara che verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport 255. La sfida sarà visibile anche in streaming tramite il servizio SkyGo, su pc, tablet e smartphone.

Ultime notizie sulle formazioni

Stella Rossa, imbattuta a Belgrado

La Stella Rossa in casa ha già sorpreso oltre ogni aspettativa di inizio girone. Doveva essere il vaso di coccio ma in casa si è dimostrata squadra forte e compatta: pareggio con il Napoli al debutto, vittoria di prestigio con il Liverpool. A Belgrado, la Stella Rossa sfida il Psg da imbattuta con un classico 4-2-3-1 per la squadra serba, dove Pavkov ricopre il ruolo di unica punta. Sulla trequarti ci sarà come sempre l'ex Fiorentina Marko Marin, mentre a centrocampo un altro ‘italiano', l'ex doriano Krsticic, sembra orientato alla panchina.

Psg, Neymar non al top ma c'è

Formazione migliore per il PSG, che farà di necessità virtù: Neymar, non al meglio della condizione fisica, stringe i denti in attacco e partirà da titolare. Tra i pali spazio a Gigi Buffon mentre a centrocampo potrebbe esserci l'inserimento di Marquinhos a fianco di Verratti.

Probabili formazioni

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Babic, Degenek, Rodic; Jovicic, Jovancic; Nabouhane, Marin, Stoiljkovic; Pavkov.

PSG (4-2-3-1): Buffon; Alves, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Marquinhos; Di Maria, Mbappé, Neymar; Cavani.

Le quote: Psg massimo favorito

Contro Napoli e Liverpool si sono viste due Under 2.5 e No Gol, perciò è proprio l’Under 2.5 che potrebbe risultare interessante a 2.75 ipotizzando un Psg vincente ma senza avere vita facile. Molto divario invece per il classico pronostico del vincente: la vittoria del Psg (segno 2) è data a 1.19, il pareggio a 7.75 e il successo della Stella Rossa a 18.50.