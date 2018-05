La Stella Rossa è tornata campione di Serbia, il terzo degli ultimi undici anni. La festa per i campioni è stata eccezionale a Belgrado, dove però i giocatori e tutto lo staff hanno vissuto attimi di autentico terrore. Perché il pullman scoperto con cui la squadra stava festeggiando l’ennesimo titolo e con cui stava percorrendo le strade della città è andato in fiamme. Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma lo spavento è stato tantissimo.

La gioia per il ritorno al successo è stata fin troppa a Belgrado, dove alcuni fumogeni, lanciati senza le dovute precauzioni da qualche tifoso sin troppo contento, hanno seminato paura nell’ambiente della Stella Rossa. Perché il pullman scoperto ha preso letteralmente fuoco, le immagini che rapidamente sono diventate virali sono davvero spaventose. Quasi un miracolo che nonostante le fiamme divampate in modo rapido non ci siano stati feriti. Merito della rapidità della squadra che rapidamente ha lasciato il bus.

La Stella Rossa di Belgrado è la squadra più vincente di Serbia, ma è storicamente la squadra con il maggior numero di vittorie tra quelle della ex Jugoslavia. Sommando i campionati vinti dal secondo dopoguerra a oggi si trovano la bellezza di ventotto titoli, anche se nell’epoca recente non è sempre andata così bene. Perché negli ultimi undici anni solo tre volte è arrivato il titolo a danno dei grandi rivali del Partizan Belgrado, che complessivamente di titoli ne hanno vinti ventisette. Dunque quello di quest’anno ha riportato al comando solitario la squadra biancorossa su quella bianconera. Questo campionato è stato eccezionale per la Stella Rossa, che vanta un passato glorioso (vinse la Coppa dei Campioni nel 1991). La squadra di Belgrado ha vinto 25 partite, ne ha pareggiata 4 e ne ha persa solamente 1 ed ha conquistato 74 dei 90 punti disponibili nella stagione regolare, perché in Serbia c’è poi una seconda fase, in cui la Stella Rossa ha sempre vinto.