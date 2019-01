Segnare è importante, ma è ancora più importante farlo non appena vi è l'occasione giusta. Così, attraverso una particolare classifica creata dal sito di dati inStat, si è potuta stilare una graduatoria delle squadre che sotto porta sbagliano meno di altre e che ottimizzano più di tutte trovando il gol. Il top è rappresentato dalla Ligue1 dove spicca il nome del Paris Saint Germain, ma c'è anche spazio per l'Italia e la nostra Serie A.

Se il Psg è primo assoluto, anche la Bundesliga si difende bene, con il secondo posto del Borussia Dortmund, capolista del campionato. In Inghilterra, onore all'Arsenal che anche se in ritardo rispetto a Liverpool e Manchester City non invidia nessuno nella percentuale di tiro e gol. In Italia, la prima non è la Juventus (comunque in Top15) ma la Sampdoria di bomber Quagliarella, il re dei marcatori in Serie A.

Top10, apre il Liverpool

Nella Top10 si inizia dalla Premier League, dove il Liverpool di Klopp occupa la 10a posizione con una percentuale di un gol ogni 6.11 tiri in porta. Un po' peggio di un'altra big d'Inghilterra, il Tottenham che invece segna ogni 6.08 tiri nello specchio. Ottava piazza per i tedeschi del Borussia Monchengladbach che ha fin qui segnato 37 reti, uno ogni 5.95 tiri effettuati.

Sampdoria, prima tra le squadre italiane

Meglio ha fatto la Sampdoria: l'effetto Quagliarella lancia i doriani al settimo posto con una media di 5.86 tiri per centrare una rete, mentre l'Arsenal (sesto) è riuscito a fare fin qui meglio: 5.79 tiri per segnare una rete. Quinto è lo Strasburgo che vanta una media ancor più precisa: un gol ogni 5.70 tiri. ad un passo dal podio l'Eintracht Francoforte che vanta una media di una rete ogni 5.49 tiri.

Il podio: Barcellona-Borussia-Psg

Sul podio assoluto non poteva mancare il Barcellona di Messi che attualmente ricopre la terza posizione: la media è di tutto rispetto, con 5.45 tiri per segnare una rete. Ancor più chirurgici i giocatori del Borussia Dortmund che, come detto, sono secondi (media 4.80 tiri per trovare la rete) mentre il Psg è primo incontrastato con 4.71 tiri per fare un gol.