Il morto sta bene in salute. L'episodio grottesco arriva dall'Irlanda e fa da corredo a una delle scuse più sciocche inventate per non giocare una partita. La squadra in questione è il Ballybrack, società che milita in Leinster Senior League e ha diffuso la notizia del grave lutto subito per la morte di un calciatore. Tutto per riuscire a rinviare una partita in programma nello scorso week-end contro l'Arklow. Lo stratagemma ha ottenuto l'effetto sperato ma la situazione è sfuggita di mano al club quando la notizia del decesso ha preso piede e spinto addirittura la federazione ad accordare un minuto di raccoglimento e lutto al braccio in memoria del giocatore. Scoperto il trucco, alla società non è restato altro che chiedere scusa e soprattutto mettere alla porta l'autore del gesto.

Chi era il calciatore (finto) morto? Si tratta di tale Fernando Nuno La Fuente che, secondo la versione dei fatti, era deceduto in un incidente stradale avvenuto poco dopo l'allenamento. Una bugia scoperta poco dopo considerato che il ragazzo di origine spagnola vice a Galway e gode di ottima salute. A quel punto la dirigenza ha pubblicato in Rete scuse formali per quanto accaduto ma non basteranno per evitare la sanzione da parte dei vertici della federazione.