Nella storia del calcio c’è un rapimento molto famoso. Perché la ‘Saeta Rubia’ Alfredo Di Stefano fu sequestrato nel 1963 mentre si trovava a Caracas, pochi giorni dopo fu lasciato libero. La notizia che giunge dal Portogallo riguarda un tentato rapimento ai danni del calciatore portoghese Bruma. L’autore di questo vergognoso progetto sarebbe stato l’ex presidente dello Sporting Lisbona, Bruno de Carvalho, che è, ahi lui, agli onori delle cronache dopo l’arresto dei giorni sorsi, nell’indagine relativa all’aggressione alla squadra dello scorso maggio.

Il presidente dello Sporting organizzò il rapimento di Bruma

L’agente dell’attaccante, che si chiama Catio Baldé, parlando con il quotidiano portoghese ‘A Bola’ ha raccontato che nel 2013, quando Bruma giocava ancora nello Sporting Lisbona, e voleva rescindere il contratto il presidente progettò il suo rapimento:

Quando Bruma arrivò nella sede dell’allenamento con la sua nuova Mercedes, lo aspettavano i leoni della ‘Juventude Leonina’, gli ultras dello Sporting Lisbona, il cosiddetto esercito di Bruno de Carvalho. Erano tizi con il volto cattivo, erano tatuati e calvi. Gli dissero subito che il presidente voleva parlare con lui.

Il giocatore si rifiutò di andare dal presidente. In un secondo momento il calciatore era con il suo procuratore quando incontrò di nuovo quei ‘tifosi’. Entrambi tirarono dritto. Ma poco dopo ‘l’esercito di De Carvalho’ si ripresentò, l’agente del giocatore chiamò la polizia e in quel momento si risolse tutto. Il procuratore del nazionale portoghese è convinto che fu De Carvalho a ideare il rapimento di Bruma, che non si realizzò per fortuna.

Chi è il portoghese Bruma

Bruma non rinnovò e andò via, firmò per il Galatasaray, in Turchia rimase più di una stagione, ha avuto un’esperienza alla Real Sociedad e dal 2017 è un giocatore del Lipsia. Lo scorso settembre giocò contro l’Italia in Nations League e potrebbe scendere in campo contro gli azzurri sabato prossimo. In Scozia ha segnato il primo gol con la sua nazionale.