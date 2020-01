in foto: Inter e Roma, non è saltato lo scambio di mercato tra Spinazzola e Politano

Lo scambio di mercato che Inter e Roma avevano imbastito, con Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso, non è ancora definitivamente saltato. L'affare, che era stato praticamente definito in tutti i suoi aspetti, si era arenato dopo la richiesta dell'Inter alla Roma: un supplemento di test fisici per Spinazzola dopo le visite mediche svolte nella giornata di mercoledì. I giallorossi non hanno accolto la richiesta giunta da Milano e hanno reagito con fastidio anche alla successiva proposta di modificare i termini dell'accordo sul quale le due società si erano strette la mano nei giorni scorsi. Ma le due società hanno ripreso a trattare in cerca di una nuova soluzione che possa accontentare tutte le parti.

Scambio Spinazzola-Politano: le ultimissime notizie

Il punto d'incontro su cui stanno trattando Inter e Roma è una nuova formula: prestito con obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze per entrambi i giocatori. I due club sono al lavoro per quantificare una quota di presenze che possa dare garanzie soddisfacenti a tutti: all'Inter, che in questo momento non intende farsi carico di un'operazione a titolo definitivo alla luce di qualche dubbio sorto sulle condizioni fisiche del giocatore, e alla Roma, che dal principio aveva ragionato sulla base di un affare a titolo definitivo. Da parte di entrambe le società, considerato fin dove ci si è spinti con le procedure formali, c'è tutto l'interesse a concludere lo scambio. Nel frattempo Spinazzola e Politano sono in attesa di notizie, uno a Milano e l'altro a Roma, dopo che nella giornata di ieri si erano già immaginati con le rispettive nuove maglie.