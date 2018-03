Uno 0-0 che ha ricacciato l'Inter nella mischia della Zona Champions, oramai intasata sempre più con il rientro ufficiale del Milan a -6 da un posto nell'Europa che conta e con il derby in casa ancora da giocare. Per l'Inter il pareggio contro il Napoli sa di conferma di un ridimensionamento totale, da accettare e con cui convivere. Nessun allarmismo ma nemmeno nuovi sogni di gloria: Luciano Spalletti resta pragmatico, ferrato sui fatti, sui risultati, su ciò che vede in campo ogni domenica.

Se da un lato, non aver perso con il Napoli lanciato nella lotta scudetto è pur sempre un buon risultato, guardando al di là del proprio naso, proprio con questo Napoli, che sta vivendo il suo momento peggiore stagionale, si aveva il dovere di vincere. Ma se l'Inter non è riuscita a farlo è semplicemente per la propria incapacità di giocare a livelli importanti.

Il realismo di Spalletti

Spalletti non si è nascosto nel dopo gara e ha spiegato il reale motivo per cui quest'Inter oggi è ciò che si vede: nulla di più né di meno e merita il posto in classifica attuale, tra color che sono sospesi, alla ricerca di un posto al sole per la Champions del prossimo anno. Il ragionamento del tecnico non fa una piega e offre argomentazioni valide.

Di qualità ce n'è poca, non c'è altro da aggiungere. Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice. Bisogna stare attenti, perché per giocare nella metà campo avversaria e tenere lo stretto occorre avere la sintesi, sapere cosa hai dietro.

La stagione sotto tono

Effettivamente non si ricordano grandi prestazioni nerazzurre. Quando tutto andava per il verso giusto i risultati arrivavano più per exploit personali che per gioco collettivo e qualità superiore agli avversari. Basti pensare a Mauro Icardi che prima di Natale viaggiava ad una media di quasi un gol a pallone toccato. Fermatosi lui, l'Inter si è piano piano ridimensionata

Se hai qualità riesci ad importi; se vuoi stare sulla metà campo con gli avversari che ci vengono appresso, se hai qualità con due tocchi vai oltre la loro linea difensiva. Il giochino sta tutto nel sapere dove collocare l'Inter. Abbiamo vissuto un pessimo periodo con pessime partite, ma non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice

Napoli con qualità, l'Inter no

Tornando sul momento e sulla partita contro il Napoli, il realismo di Spalletti ritorna prepotente. I pessimisti possono leggerlo come una resa, ma è semplicemente una analisi concreta per una squadra che sul mercato ha operato poco, pur sapendo di dover aumentare la qualità e la quantità dei giocatori per poter puntare a traguardi più ambiziosi

Secondo me è stata una buona partita, il calcio spettacolo dipende dalle occasioni e dai gol, mai sentito uno 0-0 spettacolare a meno che non ci siano 10 pali e 18 parate: siam stati bravi a mordere e poi ad aspettare; loro ti impongono di abbassarti, con loro non puoi allungarti se no loro ti giocano tra le linee

Il messaggio a Suning

Un finale dunque in sofferenza, dove ognuno dovrà rendere al massimo. Per Spalletti non c'è un solo riferimento alla società e all'ultimo deludente mercato – dove comunque un paio di rinforzi sono arrivati – ma la sensazione è che il tecnico più che a parlare ai tifosi e ai propri giocatori, abbia lanciato un sassolino nello stagno di Suning